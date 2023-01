Hace algunas semanas, Karely Ruiz y la creadora de contenido Mona hicieron un viaje juntas a Cancún, el cual sirvió para conocerse más y posiblemente iniciar una amistad; sin embargo, parece que no todo fue miel sobre hojuelas, pues la pareja de Geros fue señalada de haberle robado algunos objetos a la regiomontana y esto es lo que Karely dijo.

¿Cuál es el supuesto robo que Mona le hizo a Karely Ruiz?

De acuerdo con un usuario de redes sociales, identificado como Luis Gómez en Facebook, Mona le robó a Karely cerca de 20 mil pesos y unas pulseras de oro. El internauta se hizo presente en uno de los en vivos de la influencer Mona, quien recordemos que se ha hecho viral por compartir su relación con Geros.

“Trepadora, dice Karely (Ruiz) que por qué te llevaste sus pulseras de oro y que le debes 20 mil y no le contestas, oportunista hija de Lyn May”, fue el señalamiento que un usuario de Facebook hizo sobre Mona.

Al respecto, Karely Ruiz salió en defensa de su “amiga” y dijo que se habían pasado, pues para empezar ella no es así y, al contrario, Mona le cae súper bien. Mientras que los fans dijeron que no tenía que salir a dar explicaciones si no era cierto, pero la regiomontana explicó que fue la guanajuatense quien la encaró para que aclarara todo.

“Con esto sí se la bañaron, yo jamás dije eso, yo no soy así y ustedes saben, al contrario, yo hablo súper bien de ella porque me cae súper bien”, señaló Karely Ruiz sobre los dichos del internauta.

“Solamente estoy aclarando las cosas, ya que recibí un mensaje de mi bebé “Mona” y pues está sacada de onda y como no nos conocemos bien tal vez pensó que era verdad”, aclaró Karely, pues recordemos que ambas hicieron una colaboración para la plataforma de contenido de adultos, OnlyFans.

Con estas declaraciones, se deja ver que el viaje que emprendieron puede ser el inicio de una amistad entre ambas y que pueden existir más colaboraciones juntas, pero mientras que mal rato pasó Mona.