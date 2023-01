Así confirmó Karely Ruiz que hará un video con Babo para OnlyFans.

Es una de las influencers más reconocidas de las redes sociales y como tal cada una de sus acciones tienden a tener repercusión. Y es que Karely Ruiz confirmó que hará un video con Babo para OnlyFans.

Lo primero a destacar es que la modelo que presume gran popularidad en esta plataforma, por lo que cada publicación que hace inmediatamente se viraliza.

Ahora, tras el éxito obtenido por Babo, líder de Cartel de Santa, la regiomontana hará una colaboración con él.

¿Cómo confirmó Karely Ruiz que hará un video con Babo para OnlyFans?

Karely comunicó que va a colaborar con el rapero a partir de la siguiente declaración: “Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”.

Karely destacó que harán contenido para “las páginas”, refiriéndose a YouTube y OnlyFans, aunque también pueden apuntar a los dos perfiles en la plataforma de contenido explícito que tienen. En definitiva, ambos buscarán llevarse toda la atención ahora que todos buscan la fama en la popular página de contenido íntimo.

Ahora bien, la modelo citó un peculiar motivo por el que esto sucederá en los próximos días o semanas: “Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”. El pasado ya no es parte del presente y a partir de esto el público contemplará un hecho que tendrán muy en cuenta.