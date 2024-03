Karla Díaz revela por qué decidió separarse de JNS

El foro de Ventaneando se vistió de rosa este jueves con la presencia de Karla Díaz, quien nos contó en exclusiva algunos detalles de su vida y, sobre todo, la razón por la que decidió hacerse a un lado de JNS (antes Jeans).

¿Qué dijo Karla Díaz?

Karla Díaz decidió hacer un alto en la música y alejarse de JNS para dedicarse un poco más a ella y a su familia. “Gracias por el espacio, por invitarme… Y efectivamente me tomó un año en pensar en esta decisión de salir. Por supuesto, siempre he dado mi vida entera al grupo”.

“Para mí JNS, antes Jeans, ha sido mi carrera desde los 13 años y fue muy duro porque uno ya está en una situación, ya se vuelve una familia, obviamente el público, los fans. Nos va gracias a Dios muy bien y también con el 90’s Pop Tour y si fue una decisión difícil”, agregó y recalcó que lleva toda su vida en este medio.

¿Tuvo el apoyo de su marido?

Al preguntarle si esta decisión fue apoyada por su marido, Karla Díaz dijo que “fue una decisión importante que Dani, mi marido y yo platicamos de poner un alto, tenía que pensar en mi salud primero que nada. Obviamente en mi marido, que es mi familia, y el tener una familia que no se nos ha podido dar”.

¿Karla Díaz está embarazada? “Vamos a dejar que fluya, que sea lo que Dios quiera y sé que los tiempos de Dios son perfectos, así que cuando sea les voy a venir a comentar pero no estoy embarazada porque todo el mundo está con (el pendiente)", sentenció

¿Existe presión por quedar embarazada?

Karla Díaz aceptó que muchas veces la presión es muy fuerte; sin embargo, cuenta con el cariñode su seres cercanos, lo que es fundamental. “El apoyo de mi familia es incondicional y ellos pues están ahí y jamás me han presionado; sin embargo, lo que dices es cierto. Vivimos en una sociedad en la que cuándo tienes el primer bebé, cuándo tienes el segundo y pues siempre pedimos empatía”.

“Ahora que tengo este espacio pido empatía, respeto porque no saben lo que está pasando una mujer; en mi caso, los procesos que hay detrás. Todos los cuerpos son diferentes; hay cuerpos que sí pueden estar arriba de un escenario, otros que no y bueno, en mi caso particular por eso decidí poner un alto a las giras”, acotó.

¿Qué dijo sobre su canal de YouTube?

Karla Díaz declaró que su canal es exitosísimo pero también las giras y demás proyectos, por eso decidió hacer un alto.

“Es un trabajo importante. Cuando comenzó yo pensé que iba a ser por 2 minutos y que iba a ser diversión, amigos y ya. Y se volvió un compromiso con la gente, un respeto al espacio, un respeto que se dedica a la comunicación…", añadió y reveló que en mayo se estrenará la séptima temporada.

