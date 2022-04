¿Se burla? Karla Panini levanta la polémica con VIDEO sobre infidelidad.

La polémica que protagonizó Will Smith en los Premios Oscar ha desatado todo tipo de reacciones y memes por parte de los usuarios de las redes sociales, incluso Karla Panini fue involucrada en reciente video.

¡EXCLUSIVA! ‘La Parcera’ asegura que Karla Panini maltrata a su hijo Gabriel y obliga a las hijas de Karla Luna a decirle ‘mamá'.

Recuérdese que el actor de En Busca de la Felicidad golpeó al comediante Chris Rock por hacer un chiste relacionado a la alopecia de Jada Pinkett.

La Academia aún se encuentra analizando qué pasará con Will Smith y si es factible retirarle el Premio Oscar que ganó por Mejor Actor gracias a su participación en la película King Richard.

Karla Panini desata polémica por video en TikTok

La comediante Ernestina del Mar publicó un video junto a Karla Panini en TikTok que dividió las opiniones en las redes sociales.

Maquillada como bruja y portando una peluca rosa, Ernestina del Mar pronunció el siguiente mensaje.

“Will Smith no se hubiera agarrado a madrazos, si alguien no se hubiera metido con el esposo…”, declaró la comediante en la app china.

Se puede ver a Karla Panini maquillándose los labios, pero cuando escucha las palabras de Ernestina, la comediante se queda viendo a la cámara en estado de shock.

El video publicado en la red social TikTok, acumuló 1.4 millones de reproducciones, además de las reacciones de los internautas en la caja de comentarios.

“El descaro total”, “Así piensa todo México” y “Tienes toda la razón”, fueron algunos comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales.

Recuérdese que Karla Panini se convirtió en uno de los personajes “más odiados de México”, de acuerdo a los usuarios de diferentes plataformas digitales.

La comediante, famosa por su papel de La Comadre Güera en Las Lavanderas, sostiene una relación con Américo Garza, expareja de Karla Luna.

Karla Luna falleció de cáncer el 28 de septiembre de 2017, aunque los internautas continúan recordando la traición que sufrió por parte de su mejor amiga.

