¿Karla Panini se volvería a robar a su marido? Responde sin remordimientos

En el mundo del espectáculo hay dos personas que o las quieres o las amas, una es Ángela Aguilar y la otra es Karla Panini , en esta ocasión hablaremos de la segunda, quien recientemente se volvió tendencia en redes sociales luego de asegurar que volvería a robarse al esposo de Karla Luna, Américo Garza.

¿Cómo fue la polémica entre Karla Panini y Karla Luna?

Recordemos que, una de las historias que más han sacudido al mundo del entretenimiento mexicano es la que protagonizaron Karla Panini y la finada Karla Luna, quienes eran grandes amigas y formaban parte del dúo cómico de “Las Lavanderas”. Sin embargo, las cosas terminaron mal entre ambas gracias a la traición de la ‘Comadre Güera’.

En aquel entonces Karla Panini estaba casada como el también comediante Óscar Burgos (El Perro Guarumo) y Karla Luna con Américo Garza. Hasta ahí todo marchaba bien entre ambas, hasta que comenzó a surgir el rumor de un triángulo amoroso, mismo que se comprobó después y dio por terminada su amistad.

En 2010 Karla Luna se convirtió en madre por cuarta ocasión; sin embargo, también le fue diagnosticado cáncer de matriz. En 2013, Karla Panini se divorció de Óscar Burgos, asegurando que sus caminos iban por caminos diferentes.

Tiempo después, Karla Luna anunció el fin de su relación debido a una gran falta entre ellas, mientras que Panini únicamente se despidió de “Las Lavanderas” sin decir nada al respecto. Posteriormente se supo que todo se debió a una relación que inició con Américo Garza, esposo de Luna.

¿Karla Panini se volvería a robar al esposo de Karla Luna? Recientemente, Karla Panini apareció en un programa y aseguró que volvería a robarse a Américo Garza, por lo que sus palabras causaron una gran controversia.

“No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar, si se va con otra me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar”, declaró Karla Panini.