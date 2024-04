Se hace internacional la traición de Karla Panini a su amiga Karla Luna

Una de las historias que más han sacudido al mundo del entretenimiento mexicano es la que protagonizaron Karla Panini y la finada Karla Luna, quienes eran grandes amigas y formaban parte del dúo cómico de “Las Lavanderas”. Sin embargo, las cosas terminaron mal entre ambas gracias a la traición de la ‘Comadre Güera’.

La historia está llena de polémica, infidelidad, robos y un trágico final para una de ellas, Karla Luna, quien desafortunadamente falleció a causa del cáncer de útero, el cual hizo metástasis en su cuerpo.

Sergio quiere que su esposa Claudia lo deje ser feliz con otra mujer. [VIDEO] Sergio es el esposo de Claudia. Asegura que ella no lo merece y quiere que se vaya de su casa. Además, quiere ser feliz con otra mujer que no es Claudia.

¿Cómo inició su amistad? La amistad entre ambas comenzó con su famoso show “Las Lavanderas” donde Karla Panini interpretaba a la ‘Comadre Güera’ mientras que Luna le dio vida a la ‘Comadre Morena’ durante varios años.

Te puede interesar: Platanito responde a amenazas de Karla Panini

En aquel entonces Karla Panini estaba casada como el también comediante Óscar Burgo (El Perro Guarumo) y Karla Luna con Américo Garza. Hasta ahí todo marchaba bien entre ambas, hasta que comenzó a surgir el rumor de un triángulo amoroso, mismo que se comprobó después y dio por terminada su amistad.

En 2010 Karla Luna se convirtió en madre por cuarta ocasión; sin embargo, también le fue diagnosticado cáncer de matriz. En 2013, Karla Panini se divorció de Óscar Burgos, asegurando que sus caminos iban por caminos diferentes.

Tiempo después, Karla Luna anunció el fin de su relación debido a una gran falta entre ellas, mientras que Panini únicamente se despidió de “Las Lavanderas” sin decir nada al respecto. Posteriormente se supo que todo se debió a una relación que inició con Américo Garza, esposo de Luna.

También te puede interesar: ¿Por qué quieren cancelar (de nuevo) a Karla Panini?

¿Por qué se internacionalizó?

Recientemente se internacionalizó la historia entre Karla Panini y Karla Luna, esto a raíz de que la popular youtuber Stephanie Soo, originaria de Corea del Sur, hizo un video donde comparó la controversial de “Las Lavanderas” con un k-drama surcoreana titulado “Marry my husband”, o “Cásate con mi esposo”.

La creadora de contenido tituló: “Celebridad tiene Cáncer, pilla a su marido Engañándola con su mejor y luego se Casan justo después de su fallecimiento”.

Karla Panini, el viejo miado de Americo Garza y la marranada que le hicieron a Karla Luna, ya es chisme internacional.

Ahora ya no solo los odiamos en México

Me congratula ampliamente

pic.twitter.com/q0ZTfIKlFL — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) April 24, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Este hecho desató un sinfín de comentarios, principalmente en Estados Unidos, donde actualmente reside la YouTuber.

“Me encanta que Karla Panini ya está siendo odiada internacionalmente”, “Ya es internacional”, “Si Karla Panini pensaba irse lejos a otro país donde no la conocieran, ya no va a poder”, “Parará a ser la persona más odiada de México a serlo en el mundo”, “Tal vez los gringos no se enteraría de todo este desma… si alguien no le robaba el vato a su amiga”, fueron sus comentarios.

Te puede interesar: VIDEO: Karla Panini va a lanzar documental para contar su verdad.