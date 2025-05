Karla Sofía Gascón comparte alarmante foto desde el hospital

Una de las actrices que más dio de qué hablar a principios del 2025 fue Karla Sofía Gascón, quien había estado alejada de los reflectores desde su cancelación en redes por sus comentarios poco afortunados, sus tuits xenófobos y racistas y por su nominación al Oscar por la cinta “Emilia Pérez”.

Sin embargo, en las últimas horas, Karla Sofía Gascón encendió las alarmas luego de compartir una fotografía desde el hospital, ¿qué le pasó a la actriz?

Karla Sofía Gascón revela: ‘Me he sentido discriminada en todo mundo’ [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando con Linet Puente. Karla Sofía Gascón revela que se ha sentido discriminada muchas veces por ser una mujer trans.

¿Qué le sucedió a Karla Sofía Gascón? La tarde de ayer lunes 5 de mayo, Karla Sofía Gascón compartió en su cuenta de Instagram que no se encontraba bien de salud, por lo que decidió acudir al hospital.

“La razón por la que no fui a la Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene’, escribió junto a la foto donde aparece con una bata de hospital.

¿Qué tiene Karla Sofía Gascón?

La actriz española no reveló cuál es el padecimiento que la llevó al hospital; sin embargo, sí sirvió para que sus fans le mostraran su cariño y afecto con mensajes positivos.

¿Cómo se encuentra Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía Gascón no tardó en compartir una historia en su cuenta de Instagram en donde aclaró que se encuentra bien e incluso bromeó sobre un episodio bastante vergonzoso que vivió hace unos días durante un partido de futbol para la caridad, en donde lesionó a uno de sus compañeros.

''No se alarmen. Es solo que Florentino Pérez me vio el otro día en el fútbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores'', escribió.

¿Cómo lesionó a unos de sus compañeros?

Fue justamente en el partido de futbol donde Karla Sofía Gascón lesionó a uno de sus compañeros en el juego amistoso que fue organizado por LaLiga y los Premios Platino. Una vez iniciado el encuentro, Karla Sofía Gascón le hizo una entrada bastante fuerte al actor Manolo Cardona.