Karla Sofía Gascón, ¿jugadora profesional? Revela que pudo haber llegado al Real Madrid

Después de haber causado polémica por sus constantes declaraciones y la participación que tuvo en la película “Emilia Pérez”, Karla Sofía Gascón estuvo alejada del ojo público durante algunos días. Sin embargo, recientemente una controversial declaración la ha posicionado nuevamente entre las tendencias luego de asegurar que pudo haber jugado para el Real Madrid.

Lo curioso de esta situación es que tal hecho deriva de la enorme relación que tiene con Hugo Sánchez, quien logró posicionarse como una de las máximas figuras en la historia del club merengue. Fue así como Karla Sofía Gascón aseguró que, cuando era un adolescente, tuvo la oportunidad de jugar para el cuadro merengue. ¿Qué ocurrió y por qué se decantó por la actuación?

¿Karla Sofía Gascón pudo haber jugado para el Real Madrid?

Durante la gala de la celebración de los XII Premios Platino, Karla Sofía Gascón sorprendió a propios y extraños luego de asegurar que estuvo cerca de formar parte del Real Madrid gracias a la amistad que tenía con Hugo Sánchez, en ese tiempo jugador del club. Desafortunadamente, la lluvia y la decisión de su madre de no dejarlo ir impidieron que asistiera a las pruebas merengues.

“Yo soy fiel seguidora de Hugo Sánchez, tuve la oportunidad de conocerlo hace muchísimos años. Él me dio una tarjeta para que hiciera pruebas en el Real Madrid, pero mi madre no me dejó ir porque estaba lloviendo. Me dijo: ‘No vas a ir porque te vas a embarrar’, y dije: ‘Joder’”, reveló Karla Sofía Gascón, quien aseguró que en el pasado tenía suficientes cualidades dentro del terreno de juego.

El Madrid necesita revulsiva en el campo de inmediato. Abandona la cancha el dorsal 9 ‘Mbappe’ y entra Karla Sofía Gascón #LaCopaRTVE pic.twitter.com/CSLK7H4AdO — Comentarista Cabreado (@ComentAngry) April 26, 2025

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Nacida en Alcobendas el 31 de marzo de 1972, Karla Sofía Gascón es una actriz trans de 53 años de edad que ha logrado hacerse de un hueco importante en Hollywood gracias a sus últimas actuaciones, aunque también ha generado el odio de diversas personas debido a sus controvertidas declaraciones. En México, se le conoció por su papel en “Nosotros Los Nobles”, película del 2013.