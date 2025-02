Karla Sofía Gascón llama gentuza a quienes le piden que renuncie a su nominación al Oscar

Una de las actrices más polémicas y controvertidas de las últimas semanas es Karla Sofía Gascón , quien ha recibido diversos premios por su protagónico en la cinta “Emilia Pérez”, incluso le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz; sin embargo, hay quienes le piden que renuncie a dicha nominación.

Actualmente, Karla Sofía Gascón se encuentra transitando en un camino fangoso hacia el Dolby Theatre, el cual será sede de los Premios de la Academia en su edición 2025 el próximo 2 de marzo.

La actriz española enfrenta una cancelación mediática y digital después de que salieran a la luz algunos de sus tuits racistas, islamofóbicos y xenófobos, mismos que fueron borrados por Gascón.

¿Comenzaron las cancelaciones para Karla Sofía Gascón?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, una plataforma de streaming ha decidido dejar de apoyar activamente a la actriz española. La actriz tenía programado todo un itinerario de actividades en Hollywood esta semana; sin embargo, ya no los atenderá por mandato de dicha empresa y estos son los eventos a los que no acudirá:



Jueves 6 de febrero : Almuerzo de los Premios AFI en el Four Seasons de Beverly Hills , donde compartiría mesa con el director Jacques Audiard y sus coprotagonistas Selena Gomez y Zoe Saldaña.

: Almuerzo de los en el Four Seasons de , donde compartiría mesa con el director y sus coprotagonistas Viernes 7 de febrero : Critic’s Choice Awards , evento en el que la película ‘ Emilia Pérez ’ tenía un lugar destacado por sus múltiples nominaciones, incluyendo la de ella misma como Mejor Actriz .

: , evento en el que la película ‘ ’ tenía un lugar destacado por sus múltiples nominaciones, incluyendo la de ella misma como . Sábado 8 de febrero : Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el hotel Fairmont Century Plaza, donde estaba programada para ser presentadora.

: en el hotel Fairmont Century Plaza, donde estaba programada para ser presentadora. Domingo 9 de febrero: Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde recibiría el Premio Virtuoso junto a otras actrices destacadas como Fernanda Torres y su coprotagonista Selena Gomez.

¿Karla Sofía Gascón no renunciará a su nominación al Oscar?

En medio de la polémica, Karla Sofía Gascón concedió una entrevista a CNN donde aseguró que estaba siendo víctima de una compaña que pretendía manchar su imagen y que, por lo tanto, no renunciaría a su nominación al Oscar.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues en charla con TardeAr llamó “gentuza” a quienes piden que renuncie a su nominación. “Se han pasado muchísimo conmigo, no es normal lo que ha hecho esa gentuza”.

“Pero bueno, pueden hacer lo que quieran. Como no han encontrado nada, pues eso es lo que han mezclado, una serie de cosas para que parezca que soy muy mala, muy mala, pero que no se preocupen. Si me tengo que ir, ya será cuestión del tiempo quien lo ponga en su lugar. Cuanto más me intenten joder, más fuerte me verán”, concluyó.