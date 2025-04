Karla Sofía Gascón revela que pensó en quitarse la vida

Una de las actrices más polémicas y controvertidas del momento es Karla Sofía Gascón , quien desde la pasada temporada de premios se robó los reflectores con sus nominaciones al Oscar y con su cancelación mediática .

Recordemos que la cancelación de la actriz española se dio a raíz de unos polémicos y antiguos tuits, lo que le valió no asistir a diversos eventos y ser vetada por una plataforma de streaming.

¿Karla Sofía Gascón cree que todo se debió a una campaña en su contra?

En una reciente entrevista con el programa “El Hormiguero”, Karla Sofía Gascón mencionó que la cinta no fue el único objetivo de su ataque, sino que también intentaron perjudicarla, uniendo a personas transfóbicas de ultraderecha que no toleran identidades de género distintas.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer. Ibamos fenomenal porque hicimos una película maravillosa con unas actuaciones increíbles. Han sido tres años dedicados a este proyecto, y hubo gente que quiso destrozar esta película. Más toda la gente que era competencia de la película, que obviamente no quería que ganáramos; las personas a las que no les ha sentado bien la película, las que odian a la gente que triunfa”, expresó.

La famosa explicó que fueron víctimas de un sistema de redes sociales dominado por el odio y la envidia, tras ser duramente criticada por su participación en “Emilia Pérez”, filme acusado de ser racista y xenófobo, y de promover estereotipos dañinos sobre México y su cultura.

“Los contextos hay que mirarlos, y si son verdad esas cosas. Estamos en un mundo que está dominado por las redes sociales. Tenemos un problema muy grave, y creo que hay un control de nosotros a través de estas técnicas. Las redes sociales no son las personas reales en un machaque constante a lo que a alguien no le interesa”, agregó.

¿Karla Sofía Gascón pensó en quitarse la vida? La actriz española aseveró que se sintió como en la Santa Inquisición, pero a pesar de todo, encontró fuerzas para salir adelante, gracias a su hija de 14 años.

“He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Me he sentido como en la inquisición. Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: '¿para qué estoy en este mundo?”, contó.

“Afortunadamente tengo una hija de 14 años que no dejaré por nada del mundo”, recalcó la actriz que ante el linchamiento mediático que recibió estuvo a punto de atentar contra su vida.