Karla Sofía Gascón asegura que la felicidad no existe y desata polémica

Karla Sofía Gascón ha vuelto a la polémica y en esta ocasión, también se debe a una declaraciones que realizó en el pasado, pero que han sido revividas por usuario de Internet, que, como bien sabemos, nunca olvidan.

Karla Sofía Gascón asegura que la felicidad no existe y la tunden en redes

Fue a través de una entrevista en el podcast de la actriz española Vicky Martín Berrocal en la que Sofía Gascón generó controversia al declarar que no es feliz y que para ella la felicidad no existe, en suma, mencionó que el sufrimiento es las base la vida: “Ya no soy feliz nunca. Es que para mi la felicidad no existe, es como el frío, es la falta de calor”, dijo.

De acuerdo con la protagonista de Emilia Pérez , la felicidad es la ausencia de sufrimiento en ciertos instantes: “El ser humano no es feliz, su base es el sufrimiento, nacemos llorando, nos morimos jodidos, yo no he visto a nadie que se muere feliz y a gusto de decir, ‘qué alegría, me muero’”, agregó.

Estas declaraciones rápidamente se volvieron virales y provocaron, nuevamente, una ola de comentarios negativos hacia la actriz transgénero. En este sentido, comentarios como “Que energía tan rara tiene este personaje”, “Romanizando el maltrato”, “La felicidad sí existe” y “No lo puedo creer, cómo pueden hacer creer a un narcisista”, se pueden leer en el video.

¿Cuáles han sido las polémica de Karla Sofía Gascón?

Es importante señalar que Karla Sofía Gascón ha estado en vuelta en varias polémicas últimamente, siendo la más controversial una serie de post ofensivos y racistas, lo que la llevó a cerrar su cuenta en X. Por ejemplo, uno de sus post decía: “Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blackivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”.

