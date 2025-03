Cancelan otra vez a Karla Sofía Gascón por chiste sobre tragedia en Los Andes

Tal parece que Karla Sofía Gascón no aprendió la lección tras lo sucedido en la pasada temporada de premios donde fue cancelada por sus polémicos tuits del pasado, pues recientemente hizo una broma de mal gusto sobre la tragedia en Los Andes.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo una referencia a la cinta “La Sociedad de La Nieve”, historia que relata lo sucedido la tragedia del año 1972 en Los Andes.

Su publicación precisamente coincidió con la muerte de uno de los sobrevivientes de aquel trágico suceso, nos referimos a Álvaro Mangino, quien partió de este mundo el pasado 29 de marzo a los 71 años de edad.

¿Cuál fue la polémica publicación de Karla Sofía Gascón?

En la publicación, Karla Sofía Gascón desató la polémica por la manera en que hizo alusión a “La Sociedad de la Nieve” y al tema del canibalismo, parte central de la tragedia ocurrida en Los Andes.

“Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve“, empezaba diciendo en una historia en mitad de la montaña. ”No voy a decir que me apetece morder a alguien porque, tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en redes sociales como X, donde los internautas la criticaron fuertemente por su broma desafortunada, sobre todo porque coincidió con la muerte de Álvaro Mangino, sobreviviente de aquel terrible suceso.

“A Karla todo se le complica, trae una racha de desatinos muy larga”, “Tiene un talento natural para meter la pata”, “¿En serio tenía que salir a hacer chistes de canibalismo el día fallece uno de los sobrevivientes de la tragedia?”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo reaccionó la actriz a las críticas? Horas después Karla Sofía Gascón eliminó su publicación y publicó el mismo video, pero ahora con un mensaje motivacional.

“Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobre todo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra”.

De igual forma, la actriz le hizo frente a las críticas y en sus historias de Instagram publicó: “Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni un comentario para intentar menospreciar a alguien por su color de piel, para ensalzar a dictadores, etcétera; pueden manipular, mentir, descontextualizar o inventar lo que gusten. Lo que he hecho toda mi vida es defender a la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos, criticar el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo, las guerras”.

“Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas con propósito de oscurecer mi luz, no sé cómo no se han dado cuenta que es imposible”, finalizó.