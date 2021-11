FOTOS | ¡Karol G sufre aparatosa caída en pleno concierto!

Hace unos días, Karol G sufrió una caída terrible en un concierto y mostró las lesiones que le dejó el accidente. Te contamos.

Han sido muchos los artistas que han sufrido una caída en pleno concierto, ¡y Karol G ya se unió al club! Pues hace unos días sufrió una aparatosa caída que le dejó lesiones. ¿Qué pasó? Te contamos... Mira las fotos AQUÍ.

Te puede interesar: Shawn Mendes fue quien terminó con Camila Cabello, esta es la razón.

Karol G sufre aparatosa caída en pleno concierto.

La bella cantante de música urbana, cayó de las escaleras de su escenario, ¡y en pleno concierto que ofrecía en Florida! Karol compartió a través de sus redes sociales, que el golpe fue tan duro que a la artista le salieron moretones, cortadas y una lesión en el tobillo.

Y es que el accidente ocurrió cuando la colombiana bajaba desde unas escaleras en el escenario, se le fue chueco un pie y cayó rodando hasta abajo. Luego de unos segundos en el piso y frente a toda la audiencia, Karol se levantó y siguió con el concierto, entre los aplausos de todos los asistentes que no podían creer que pudiera continuar con el show luego de tal caída.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo... Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, dijo la cantante.

Luego de esto, lamentablemente tuvo que cancelar un par de conciertos. A través de su cuenta oficial de Instagram, Karol G publicó: “Me rompe el corazón dar esta noticia porque sé de los esfuerzos que debe hacer cada uno para lograr estar en el concierto y porque también estoy loca por compartir con ustedes... Los amo y agradezco de corazón siempre su apoyo incondicional”.

Afortunadamente se encuentra mejor y retomó de inmediato sus shows. A pesar de que el video se hizo viral en redes sociales, especialmente en TikTok, la cantante lo tomó con humor y orgullo, pues logró continuar con el show a pesar del dolor y la pena.

Te puede interesar: La rivalidad entre Britney Spears y Christina Aguilera sigue.