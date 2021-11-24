FOTOS | Shawn Mendes fue quien terminó con Camila Cabello, esta es la razón.

Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación

La semana pasada Camila Cabello y Shawn Mendes dieron a conocer a través de sus redes sociales que terminaron su relación de dos años. ¡Internet explotó! Pues los fans y no tan fans los veían como una de las parejas más estables y lindas del espectáculo internacional. Checa las fotos AQUÍ.

En sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, pusieron un mensaje dando a conocer que ya no eran pareja. “Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, dijeron ambos cantantes.

Mucho se empezó a especular sobre quién había sido el que terminó la relación, pues semanas antes se les vio muy felices paseando en las calles de nuestro país. Pero también se habían hecho virales algunas fotos en las que se le ve a Camila llorando... ¡Y sí, al parecer fue él quien puso fin a la relación!

Te puede interesar: “Acuérdate de dónde vienes”. Le dice Caeli a Kimberly Loaiza.

Shawn Mendes fue quien terminó su relación con Camila Cabello.

Los motivos del rompimiento se desconocían, pero hace unos días, una fuente cercana a la pareja, dio a conocer a un medio estadounidense, que fue Shawn Mendes quien habría puesto las cartas sobre la mesa y quien planteó la frase a la que todos le temen “tenemos que hablar”...

“Fue Shawn el que inició la conversación y para Camila fue un gran shock. Sin embargo, ella tiene un gran sistema de apoyo a su alrededor y enseguida se dio cuenta de que quizás Shawn tenía razón. La relación se estaba desgastando y Shawn sentía que debían parar antes de que la cosa fuera a más... Parece que el romance simplemente fracasó, se convirtió en una relación que no podía seguir evolucionando más allá del punto en el que estaba en este momento”, dijo la fuente cercana a ellos.

De igual manera, el informante dio a conocer que siguen en comunicación y que terminaron en muy buenos términos. “Prefieren seguir siendo amigos. No fue para nada una ruptura negativa, se mantienen en comunicación”.

¿Será que más adelante puedan retomar su relación?

Te puede interesar: ¡Ya hay fecha para la boda de Belinda y Christian Nodal!