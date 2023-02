Karol G enloquece a sus fans con tremenda noticia, ¿regresó con Anuel AA?

Anuel AA se encuentra en el ojo del huracán después de confirmar su separación de Yailin, la más viral, tras ocho meses de matrimonio y escasas semanas de convertirse en madre. En contraparte, Karol G hizo tremando anunció que enloqueció a sus fans, ¿será que ya regresaron?

La cantante Karol G incursionará en el mundo de la actuación.

¿Por qué se separó Anuel de Yailin, la más viral? Hasta el momento se desconocen los motivos de su ruptura; sin embargo, mucho se especuló que se debió porque el cantante urbano tiene otra mujer, además de que recientemente salió a declarar una mujer que tiene un hijo del intérprete de “Soldado y profeta”.

Te puede interesar: ¿Anuel AA estrena relación tras separarse de Yailin, la más viral?

Sobre la otra mujer, Anuel AA declaró que “se te acabó la película… Nunca la he visto, no sé quién es”, sentenció el cantante. “Me han achacado cien mil cosas también, como lo de la niña, lo de la colombiana, a la muchacha, esa que salió diciendo… quería una fama bien cabr…. Es cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación”.

Así mismo, pidió a sus fans que apoyen a Yailin, ya que ella “está trabajando con su música, yo sé lo que te digo. Ella cambió mucho su estilo de vida a pesar de todas las noticias que salen ella tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco sin conocerla”.

También te puede interesar: El polémico mensaje que Yailin envió a Karol G antes de ser terminada por Anuel AA.

¿Cuál es la noticia que lanzó Karol G a sus fans?

Mucho se ha hablado sobre el rompimiento de Karol G con Anuel AA, incluso se manejó la posibilidad de un posible regreso, situación que enloqueció a los fans de la expareja; sin embargo, el anuncio de ‘La Bichota’ nada tiene que ver con eso, sino más bien con su vida profesional.

La cantante colombiana finalmente reveló la portada de su álbum y la fecha de estreno y lo hizo a través de su cuenta de Instagram: “Mañana será bonito” es el nombre del cuarto trabajo de estudio de la cantante nacida en Medellín. Este material discográfico saldrá el 24 de febrero, 10 días después del cumpleaños de la artista y ya sus fanáticos pueden hacerle pre save”.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin puedo contar”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram y acompañó la publicación con la portada de álbum.

Te puede interesar: Karol G incendia las redes con FOTOS de sus vacaciones.

¿Cómo es la portada de su nuevo álbum?

La cara de su nuevo material discográfico destaca por tener un fondo amarillo con decenas de dibujos animados: una sirena, el sol, la luna, un corazón con la bandera de Colombia, animales, flores, muñecas, un ángel y un diablo, además de palmeras, pirámides y muchos detalles que describen lo que en realidad es Karol G.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Esta noticia desató la locura entre sus fans, quienes así reaccionaron: “Me encanta!!! Hay tantos mood que representan las canciones del álbum… no puedo esperar a escucharlo”, “vos sos la que sos y no necesitas etiquetas, amo esa vida que construís cada día, dándonos a todas poder!!! Sos una cosa de locos pelada”, “Karol G tus padres deben estar súper hiper mega orgullosos de ti sabes que te has ganado el cariño y el amor de todos tus seguidores incluyen a mi hija de 6 años”.