Karol G le responde a Anuel AA con su canción: “Mi ex tenía razón”

Al fin llegó a todas las plataformas de música “Mañana será bonito: Bichota Season”, el nuevo álbum de Karol G, el cual consta de 10 canciones. Sin embargo, el tema que acaparó los reflectores es “Mi ex tenía razón”, con el cual se anticipaba que la cantante haría referencia a su ex Anuel AA.

Karol G lanzó este viernes su nuevo material discográfico, el cual marcará el inicio de su tan esperado “Mañana Será Bonito Tour” por Estados Unidos. Esta nueva entrega llega medio año después del lanzamiento oficial de “Mañana Será Bonito”. Este álbum incluye 10 canciones y cuenta con la colaboración de grandes artistas como Young Miko, Kali Uchis y Peso Pluma.

¿Qué dijo Karol G sobre “Mi ex tenía razón”? Karol G lanzó este viernes “Mi ex tenía razón”, tema que mezcla cumbia y regional mexicano en honor a Selena Quintanilla, según lo expresó la propia cantante en sus redes sociales.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour… qué momento tan especial… 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo. Esta canción es mi bebé. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla Te Amo”, publicó.

¿”Mi ex tenía razón” está dirigida a Anuel AA?

Con este sencillo Karol G le responde a su ex Anuel AA; sin embargo, no hay que confundirse, ya que la canción no está dedicada a él, sino a su nuevo amor Feid.

“Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar a otro como él y me llegó uno mejor”, dice la frase más contundente de su nuevo sencillo, por lo que se entiende que es una respuesta directa a la canción que Anuel AA lanzó recientemente y que lleva por título “Mejor que yo”, la cual está dedicada a Feid, el nuevo novio de la ‘Bichota’.

¿Qué dice “Mi ex tenía razón”?

“Contigo los días de playa me dan más calor / Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor / Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía / Me pusiste a latir donde ya no me latía / A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”.

“Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”.

“Todo me gusta al lado de ti / En la fila no me tratan como en Fendi / Y soy un maquinón, pero me tenían empty / Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty / En la disco bajándome la botella ‘e Moët / Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es / De verdad no sé por qué carajo fue que lloré / Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné".

“Contigo, mi amor / Mi cama se lleva mejor, ey / Ya no extraño la vida que tenía / Cuando pienso en lo que decía”.

“Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”.