Anuel AA revela que ya habló con Karol G, ¿regresarán?

Anuel AA no deja de generar polémica en redes sociales, pues han sido muchas las declaraciones e indirectas lanzadas a Karol G para que regrese con él, esto después de que se separara de Yailín, la más viral.

¿Sospechas infidelidad de tu pareja? Platicamos con la especialista.

¿Cuáles han sido las indirectas de Anuel AA a Karol G?

Anuel AA ha intentado por todos los medios regresar con ‘La Bichota’ y hace algunas semanas lanzó su nuevo tema “Mejor que yo”, por lo que a través de su cuenta de Instagram etiquetó a la cantante colombiana y acompañó la publicación con el texto: “Te le dedico bebé”.

Te puede interesar: Karol G responde a indirectas de Anuel AA con esta canción.

Posteriormente, explotó contra Feid, el supuesto nuevo novio de Karol G, y posteó una fotografía en sus redes sociales en donde aparece un fan sosteniendo una pancarta que decía “Fuck Ferxxo” y días después subió una imagen en donde aparece envuelto en sábanas blancas y a su lado tiene una camiseta con la cara de la colombiana.

También te puede interesar: FOTOS | Karol G tomó una drástica decisión sobre los recuerdos de Anuel AA.

¿Cómo reaccionó Karol G?

Después de lo sucedido, la colombiana respondió a las indirectas de Anuel AA durante su participación en el Tiny Desk Concert, del canal de YouTube NPR Music, donde interpretó “Gucci los paños”, canción en la que deja entrever que no está interesada en regresar con él.

¿Anuel AA ya habló con Karol G? El intérprete “Delincuente”, “Te llevo al cielo” y “Más rica que ayer”, entre otros, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido con sus más de 32 millones de seguidores y de paso arremetió contra Ferxxo.

Te puede interesar: Anuel AA publica foto con Karol G en la cama.

“Ahora están mandando a hacer campañas de acoso con tu equipito cabr…? Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado”, declaró el ex de ‘La Bichota’. “Noticia por noticia y canción por canción la reina me arrastró y lo vio el mundo entero pero ella y yo habíamos hablado hace tiempo y quedamos súper bien, así que fanáticos no se dejen engañar por nadie. Esas noticias no vienen de la reina, es de ustedes ya saben el celoso”, agregó.

Por último, Anuel AA aclaró cómo es su relación con la colombiana: “Cuando digo que hablamos y quedamos súper bien fue que ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos y eso fue antes de que saliera TQG que ya estaba grabada. No se dejen manipular”.