Karol G responde a indirectas de Anuel AA con esta canción.

Anuel AA sigue dando de qué hablar luego de separarse de su esposa Yailín, la más viral, ya que ha intentado por todos los medios regresar con Karol G, a quien le ha lanzado infinidad de indirectas en redes sociales y de paso le ha tirado con todo a Feid, su actual pareja sentimental.

¿Cuáles han sido las indirectas de Anuel AA a Karol G? Anuel AA se ha convertido en ese exnovio tóxico que nadie quisiera tener, sobre todo desde que se separó de Yailín, la más viral y lanzó su nueva canción “Mejor que yo”, la cual promocionó en su cuenta de Instagram y de paso etiquetó a Karol G: “Te la dedico bebé”, escribió el puertorriqueño.

Pero la cosa no terminó ahí y posteriormente arremetió contra Feid, luego de postear una fotografía en sus redes sociales en donde aparece un fan sosteniendo una pancarta que dice “Fuck Ferxxo”.

¿Cuál fue la última indirecta de Anuel AA a Karol G?

Después de lo sucedido, el intérprete de “Delincuente”, “Te llevo al cielo” y “Más rica que ayer”, entre otras, mostró un regalo que le hicieron sus fans en uno de sus shows, se trata de una camisa que tiene la foto de ‘La Bichota’. Además de eso, publicó una imagen en donde aparece envuelto en sábanas blancas y a su lado tiene una camiseta con la cara de la colombiana.

Gracias por la camisa 👕😍🥰😘 PAREN DE HACERME ESTO PORQUE ME PONGO SENTIMENTAL 😏🤷🏽‍♂️🤦🏽‍♂️



Anuel AA vía post Instagram. pic.twitter.com/3uiO9wv2Ik — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) May 16, 2023

¿Cómo reaccionó Karol G a las indirectas de Anuel AA?

Ahora que Karol G habría dado vuelta a la página en el tema Anuel AA, la colombiana le ha dado respuesta a las indirectas de su ex a través de una canción. La cantante tuvo una participación en el Tiny Desk Concert, del canal de YouTube NPR Music, donde interpretó algunos temas de su más reciente disco, pero hay una en especial con la que le responde a su ex.

“Gucci los paños” es la canción en donde le responde a Anuel AA que no está interesada en regresar con él, pues ya lo dejó en el pasado. La canción menciona: “Te fuiste y ya yo te olvidé / Eso es lo que hoy te mata / Y así como te quise ayer / Hoy ya no eres una persona grata… Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera / Pero yo no soy cualquiera”.