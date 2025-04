Karol G sorprende con polémica foto en redes; ¿está embarazada?

Es bien sabido que Karol G y Shakira han fraguado una amistad realmente llamativa dado que ambas son colombianas y las dos han trascendido gracias a sus éxitos musicales, por lo que el hecho de no verla en los conciertos de su amiga en Latinoamérica encendió las redes sociales. ¿Se trata de una simple curiosidad o es que “G” está escondiendo algo a sus seguidores?

Karol G, reconocida por diversos temas como “Si Antes Te Hubiera Conocido” y “Tusa”, recientemente volvió a las redes sociales para cautivar a los millones de seguidores que tiene en estas. Curiosamente, una de las últimas fotos que publicó llamó poderosamente la atención de propios y extraños, pues más de un seguidor aseguró que estaba embarazada. ¿Qué tan cierto es esto?

¿Es cierto que Karol G está embarazada?

Los rumores comenzaron luego de que Karol G estuviera alejada de las redes sociales durante un periodo de más de cuatro meses, algo por demás llamativo considerando que la colombiana siempre fue muy cercana con sus seguidores. Ante esto, algunos usuarios en redes aseguraron que la primera foto que subiera tras este periodo haría relación a su posible embarazo, algo que no puede estar más alejado de la realidad.

Fue así como, en los últimos días, Karol G compartió una serie de fotografías en las que parece disfrutar de un periodo de vacaciones en la playa. No obstante, lo que llamó poderosamente la atención es la escultural figura con la que cuenta y un abdomen plano producto de su alimentación y el ejercicio, echando por la borda cualquier rumor de embarazo.

¿Por qué no fue a los conciertos de Shakira?

En párrafos anteriores se mencionó que Karol G no fue al último concierto de Shakira en Latinoamérica, lo cual causó la preocupación de algunos de sus seguidores. No obstante, fue el mánager de la cantante quien le mencionó a la protagonista de “Antología” que no la podría acompañar dado que no se encontraba lo suficientemente bien de salud en dicho momento.