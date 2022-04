Kate del Castillo llega a México acompañada de un misterioso galán.

Kate del Castillo apareció entre gritos y empujones con los medios.

Tremendo zafarrancho se suscitó a la llegada de Kate del Castillo el pasado sábado al Teatro Milán de la Ciudad de México, a donde acudió para ser madrina de develación de la obra Hamlet, acompañada por su pareja, el fotógrafo de cine Edgar Bahena, así como elementos de seguridad que la resguardaron en todo momento.

La prensa que se dio cita en el lugar intentó abordarla entre empujones y gritos, aunque Kate se dijo enamorada de su actual pareja sentimental.

“Por favor, déjame caminar... estoy muy contenta. ¿Qué les digo? Estamos muy contentos, felices de estar aquí, muy enamorada. Yo encantada les respondo, nada más no pongan el micrófono aquí... no me dejan caminar, de verdad”, expresaba la actriz mexicana entre el tumulto.

Kate del Castillo habla de su serie en México

Entre el alboroto, Kate brindó detalles de la serie que filma en México y de la que Ventaneando ya había dado cuenta antes que nadie.

“Va increíble, ya estamos a punto de terminar, estoy contenta de estar acá y feliz de develar la placa de Hamlet con mis amigos. Estamos por terminar ya, Anna Karénina es moderna, estoy muy contenta. Mi hermana me acompañó e hizo un pequeño cambio ahí. Estoy feliz de estar en México”, declaró.

Finalmente y más tranquila, Kate abundó sobre la filmación de su serie A Beautiful Lie, que estará inspirada en la historia de Anna Karénina.

“Yo vengo a trabajar, es lo que he estado haciendo. Estoy feliz de estar trabajando en mi país con una historia muy importante, lo único que les pido es cero violencia”, continuó.

La actriz también reveló que aún no tiene planes de hacer teatro: “Todavía no, tengo otros planes, pero me encantaría hacerlo pronto”, finalizó.

Kate del Castillo y Margarita Sanz fueron las madrinas de develación de placa de Hamlet, protagonizada por Irene Azuela.

