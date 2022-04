Mauricio Ochmann llega con misteriosa mujer a una alfombra roja.

Mauricio Ochmann apareció en alfombra roja con una misteriosa mujer.

A poco más de un año de haber iniciado su relación con Paulina Burrola, Mauricio Ochmann llegó de la mano de otra mujer a una función especial de su película ¿Y Cómo Es Él? en Los Ángeles, California, pero no piense mal, pues se trata de nada más y nada menos que de su hija Lorenza, quien ha crecido tanto que luce como toda una mujer.

“Está enorme ya, tiene 18 años, no lo puedo creer. La verdad es que estamos felices, la cuido siempre, siempre la he cuidado y sabe que aquí está su papá para lo que necesite. Y sí, es muy importante que nos acompañemos en momentos importantes. A mí se me cae la baba”, dijo el actor sobre su primogénita.

Omar Chaparro, su compañero de elenco en la cinta, también se sorprendió de ver a la guapa joven.

"¡¿Es tu hija?! Pensé que era tu novia”, expresó el comediante confundiendo a Lorenza con Paulina Burrola.

La química de Omar y Mauricio durante el rodaje de la película fue tal, que ahora los une una gran amistad.

“Nunca habíamos trabajado juntos, nos conocíamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar a fondo. Fue divertidísimo porque trabajar con Omar Chaparro es muy divertido. Y sí, esas siete semanas adentro del taxi a mí me regalaron a un amigo”, declaró el actor de El Chema.

Mauricio Ochmann prepara libro sobre su vida

Mauricio se encuentra preparando un libro donde compartirá su vida.

“Me lo han pedido desde hace muchos años, la gente que me conoce y sabe que soy adoptado, también la gente que sabe que pasé por situaciones difíciles y adversas. Me han preguntado por qué no doy un testimonio. Ahorita ya lo quiero hacer, pero a nivel un poco más grande y poder compartir con mucha gente”, concluyó.

