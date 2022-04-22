Así se preparan nuestros coaches de La Voz Kids antes del gran estreno.

Los coaches de La Voz Kids 2022 iniciarán la batalla por conformar a sus equipos, además de que crearán nuevas etrategias para obtener a los mejores intérpretes y convencer a los niños. Mau & Ricky repiten en esta temporada, los hermanos son sin duda, una fuerte competencia porque saben que tienen ventaja.

"La edad de los niños de La Voz Kids... es la edad de la gente que ama a mí hermana, entonces eso va a ser una buena estrategia. Capaz y podemos cambiar el nombre del equipo, del equipo Mau & Ricky, al equipo Evaluna", revelaron los cantantes sobre su estrategía.

Para los coaches, lo más importante es aprovechar las virtudes vocales de los niños, además de ayudarlos en su camino de convertirse en profesionales.

"Cuando alguien decide poner su sueño en tus manos se da la responsabilidad de acompañarlo hasta el final. Este es el inicio de algo que va a terminar hasta que tu corazón lo decida", expresó María León.

"Es la confianza que nos dan, de permitirnos ser parte de su vida, eso es algo de mucha responsabilidad. Nosotros tenemos que tener cuidado siempre y manejar nuestras palabras correctamente", continuó el dueto de Mau & Ricky.

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Todos los coaches quieren ganar La Voz Kids

El ánimo de los niños y su talento contagia a los coaches, quienes saben que se convierten en un maestro para cada uno de estos niños.

"Ojalá hubiera tenido consejos, yo empecé con las caídas, la experiencia, prueba y error. Lo que quiero es estar para ellos", declaró Paty Cantú sobre sus inicios en la música.

"Hay palabras que me dijeron hace tiempo y que ahora las capitalizo, las atesoro y las entiendo. Al final del día, la comunicación y los recuerdos van a ser permanentes", concluyó Joss Favela.

No te pierdas La Voz Kids 2022 por nuestra señal de Azteca UNO el siguiente lunes 25 de abril a las 19:30 horas.

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