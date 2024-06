Así reapareció Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer

Varios meses han pasado desde que Kate Middleton conmocionara al mundo entero con tremenda noticia, pues la Princesa de Gales anunció que le detectaron cáncer después de hacerse a una cirugía abdominal, por lo que se sometería a quimioterapias.

¿Qué enfermedad tiene Kate Middleton? “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, declaró Kate Middleton en una declaración grabada y difundida.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo los posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, añadió.

“Han sido dos meses muy difíciles para nuestra familia, pero he tenido a un equipo fantástico de doctores que han cuidado de mí. En enero, me sometí a una cirugía abdominal en Londres y en ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa; sin embargo, exámenes hechos después revelaron que sí había cáncer”, finalizó.

¿Kate Middleton estará en el desfile Trooping the Colour?

Meses después de revelar que padece cáncer, Kate Middleton ha vuelto a dar señales de vida para revelar que estará presente en el Trooping the Colour de este año y lo hizo a través de un comunicado.

“Espero con ansias asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y poder participar en algunos compromisos públicos durante el verano”, dijo la Princesa de Gales.

¿Qué es el Trooping the Colour?

El Trooping the Colour es una celebración que conmemora el cumpleaños oficial del Rey Carlos en una multitudinaria fiesta de la Familia Real Británica. Posteriormente, se espera que Middleton aparezca en el balcón del Palacio de Buckingham desde donde podrá saludar a todos los asistentes.

¿Qué dijo Kate Middleton sobre su tratamiento contra el cáncer?

“Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Realmente ha marcado la diferencia para Guillermo y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles”.

“Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y malos. En esos días te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo reposando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien”.

“Mi tratamiento está en curso y lo estará por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo a personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa”, declaró la Princesa de Gales.