Kathryn Kates, actriz de Orange is the New Black, muere a los 73 años.

Si alguien marcó la exitosa serie Orange is the New Black fue Kathryn Kates con su papel de Amy Kanter-Bloom. Desafortunadamente, la neoyorquina falleció a la edad de 73 años como lo informaron sus representantes al portal Deadline.

“Kathryn ha sido nuestra cliente durante muchos años y nos acercamos mucho más a ella en este último año desde que supo que el cáncer había vuelto. Siempre fue increíblemente valiente, sabia, y abordó cada papel con la mayor de las pasiones. La echaremos mucho de menos”, subraya el comunicado anunciado por Deadline.

Headline Talent Agency, la agencia de representación de la actriz estadounidense, confirmó la noticia del deceso con otro mensaje en las redes sociales.

Nuestra gran Kathryn Kates falleció. Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era. Ella amaba este oficio y tenía suficiente paciencia para llenar 10 barcos. Un verdadero ícono. Te echaremos de menos

Kathryn Kates formó parte de icónicos programas de la cultura pop

La celebridad neoyorquina cuenta con una vasta trayectoria artística desde 1982, iniciando en el entretenimiento con el papel de Diedre en el programa Life of the Party: The Story of Beatrice.

Kathryn Kates participó en programas como Lizzie McGuire, Law & Order: Special Victims Unit, Hunters, The Good Fight y más.

La estadounidense también será recordada por encarnar a Miss Nina, Looba, June Starr, Ruth Cline y otros recordados personajes.

Aunque los seres queridos se han mantenido herméticos con el fallecimiento de la actriz, los primeros informes apuntan a que murió a los 73 años en el estado de Florida tras una larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón.

Decenas de fanáticos recuerdan el trabajo de Kathryn en la serie Seinfeld, donde dio vida a la mujer del mostrador en múltiples episodios de The Dinner Party y The Rye.

