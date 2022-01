Peter Dinklage arremete contra el live action de Blancanieves: ¿Por qué?

Aunque aclaró que no pretendía “ofender” a nadie, Peter Dinklage no se quedó callado y señaló que todo lo que gira en torno a la nueva cinta live action de ‘Blancanieves’ es hipocresía.

Recientemente, el actor fue invitado al podcast de Marc Maron titulado WTF, donde aseguró que la película va en reversa en cuanto a la representación de los enanos dentro de la famosa trama del cuento de princesas.

“Hay mucha hipocresía. De verdad, espero no ofender a nadie, pero estaba un poco desconcertado cuando anunciaron, con mucho orgullo, que habían elegido a una actriz latina para el personaje de Blancanieves, pero sigues contando la historia de ‘Blancanieves y los siete enanos’. Da un paso atrás y ve lo que estás haciendo, no tiene sentido para mí“, aseguró contundentemente el histrión.

Se sabe que presuntamente la protagonista de la cinta basada en el cuento de Disney será una mujer latina, por lo que el actor dijo que “pretenden ser muy progresivos en una cosa”, pero cuentan una historia sobre “siete enanos viviendo en una cueva juntos. ¿Qué carajos estás haciendo, hombre?”.

Pese a lo anterior, Peter Dinklage dijo que le tiene mucho respeto a todos los que están involucrados pensando que estaban haciendo lo correcto.

¿Qué piensa Disney al respecto?

Disney no ha emitido su postura respecto a la opinión de Peter Dinklage, pues aún no se sabe cómo representarán a los personajes que en la versión animada eran enanos. El histrión desea que no lo hagan de manera ofensiva o imitando la vieja versión del cuento animado.

Hasta el momento, ‘Blancanieves’ no tiene fecha de estreno, pero se espera que en breve sean revelados más detalles de la famosa historia en su nueva versión.

