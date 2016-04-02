Marcelina Bautista, por un trabajo digno

Recuerdo bien la escena enel 2014. Al recibir el Premio Nacional que otorga Conapred por el trabajo por la no discriminación,Marcelina Bautista recibió un espaldarazo claro. No sólo de la asamblea de esainstitución que le dio el premio, sino del secretario de Gobernación, MiguelÁngel Osorio Chong: quien se comprometió a que el gobierno federal mandaría,para su ratificación al Senado, el Convenio 189 de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT).

Hanpasado ya dos años y la promesa no se ha cumplido. El Convenio 189 (que puedenleer aquí: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460) busca dar herramientaspara que los más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar enMéxico tengan derechos laborales plenos. Actualmente no los tienen. Marcelina,que en gran medida ha encabezado esta lucha, no ha cejado. Ahora, tras 15 años,anota un logro más a su carrera como activista: está al frente, junto con otrascompañeras, del primer sindicato de su gremio. Se llama el Sindicato Nacionalde Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Con él, de manera más organizada ycon otros objetivos, continua el trabajode CACEH (Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar) que fundódesde el 2000. También es coordinadora regional para América Latina de laFederación Internacional de Trabajadoras del Hogar.

El pasado miércoles 30 demarzo fue el Día Internacional de las Trabajadoras del hogar. Aprovechando laefeméride hablé con Bautista en Katia 360. Por supuesto que hay que tocar supropia historia: cómo fue que esta mujer, bajita, de cabello largo y sonrisafácil llegó a trabajar por los derechos laborales, a qué se enfrentó…. Perotambién del camino que aún falta por recorrer. De la discriminación, casiesclavitud moderna que se vive de manera cotidiana en México.

Les doy algunos datos: 1de cada 10 trabajadoras no tiene un convenio por escrito; 8 de cada 10 no estáafiliada al IMSS ni tiene pensión de retiro. 7 de cada 10 no tiene unaprestación formal. Trabajan jornadas de más de 35 horas a la semana. Aunquemuchas mujeres, también hombres, que las y los emplean dicen que son “como dela familia”, ¿realmente reciben ese trato?

Recuerda que lasentrevistas continúan por internet. Tenemos dos secciones especiales: “Las 6”,preguntas que le hago a todos los invitados del programa y “2º. Round, laspreguntas que tú mandaste para ella.

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