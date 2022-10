Kenia Os sufre accidente y es trasladada al hospital de emergencia.

Kenia Os preocupó a sus millones de seguidores de las redes sociales tras anunciar que se cayó y se lastimó el labio con el fuerte impacto. A tráves de sus historias de Instagram, la cantante mexicana publicó una foto con el labio notablemente ensangrentado e hinchado.

“Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable”, escribió la artista en la publicación.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, pues Los Keninis tomaron las redes sociales para desearle pronta recuperación a la también creadora de contenido de las redes sociales.

Kenia Os actualiza su estado de salud

Pasaron las horas y Kenia Os no daba rastros en las plataformas digitales, pero ante la preocupación de los admiradores, la cantante actualizó su estado de salud a las 4:30 de la tarde aproximadamente.

Kenia Guadalupe Flores Osuna, su nombre real, explicó que se le reventó la piel del labio y se fracturó una carilla dental. “Me están haciendo estudios de corazón y sangre. Gracias por todas sus bonitas vibras”, escribió en Twitter.

El accidente se dio en vísperas de haber lanzado su nueva canción Mía Mía, por lo que el éxito de esta canción la hizo sonreír aunque sea un poco ante este percance en la boca.

“Por Mía Mía dentro de todo esto estoy muy feliz por la song, malas energías aléjense de mí, después les cuento más. De momento estoy estable y me siento mejor”, escribió.

Con un cubrebocas y un pequeño parche a la altura del pecho, Kenia Os confirmó que se encuentra estable y el accidente no pasó a mayores. La cantante anunció recientemente su primera gira por Estados Unidos, así que los fans no tienen de nada que preocuparse.

