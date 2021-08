Kimberly Loaiza confesó qué cirugías se hizo en el cuerpo, te contamos.

¿Qué cirugías estéticas se hizo Kimberly Loaiza en el cuerpo? La influencer confesó todo a través de un video en YouTube.

Hace unos días, Kimberly Loaiza dio a conocer a través de sus redes sociales, que se iba a someter a una cirugía estética en el cuerpo, pero no dio más detalles. ¿Y qué creen? ¡Por fin confesó lo que se hizo! Te contamos.

¿Qué cirugía estética se hizo Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza rompió el silencio por fin. Y es que recordemos que hace unos días compartió en sus historias de Instagram y TikTok que se sometería a una cirugía estética en el cuerpo. No dio más detalles, pero días después se presentó en unos premios, ¡y lucía espectacular a pesar de que ese no sería el resultado final!

Se le veía una cinturita de avispa y el cuerpo muy bien moldeado, pero siguió sin dar detalles. No fue hasta el fin de semana que decidió subir un video a su canal de YouTube explicando lo que se había hecho y la razón por la cual había decidido hacerlo...

Kimberly explicó que decidió operarse las bubis luego de que amamantó a su segundo hijo. Y es que las describió como “tristes”... Recordemos que primero tuvo a su primogénita Kima, y un año y poco después a su segundo hijo Juán, así que sus pechos no descansaron lo suficiente. Sin embargo, expresó que su deseo surgió desde tiempo antes porque a pesar de estar agradecida con su físico, había cosas que le gustaría mejorar, como lo hizo antes con su nariz.

“En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas... Nunca me las operé porque dije ‘bueno ya, equis’. Pero ahora, después de mis embarazos, después de amamantar y después de todo, lo que tenía se me hizo así como un poco triste, como una pasita. Se entristecieron”, dijo Kimberly en el video.

Además confesó que este no fue el único procedimiento estético al que se sometió, también se hizo una liposucción y una lipotransferencia, ¡quiere volver a tener el cuerpo que tenía antes de sus embarazos!

El resultado final aún no se ve, pero muy pronto lo conoceremos.