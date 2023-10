Kimberly Loaiza estrena “Mal hombre”, ¿para Juan de Dios Pantoja?

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza siguen siendo tema de conversación después de que se destapara la infidelidad del influencer y cantante el fin de semana pasado luego de la filtración de unas fotografías y videos en los que sale con otra mujer que no es su esposa.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja sobre su infidelidad?

Luego de las filtraciones, Juan de Dios Pantoja confesó en su cuenta de “X” (antes Twitter) haberle sido infiel a su esposa Kimberly Loaiza. “Ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra”.

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

“Es obvio que tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo sé que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”, agregó.

¿Juan de Dios tiene un hijo fuera del matrimonio? Sin embargo, la cosa no terminó ahí y Cecia Loaiza, prima de Kim reveló en redes sociales que Juan de Dios Pantoja tiene un hijo fuera del matrimonio, incluso lo amenazó con mostrar las evidencias.

“Elimíname las cuentas que quieras, pero eso no va a hacer que yo me calle, seguiré hablando y te juro, que si no me regresas mi Instagram en menos de una hora, voy a mostrar que tienes otro hijo, con videos que lo comprueban”, publicó Cecia Loaiza en su cuenta de “X”.

¿Kimberly Loaiza le dedicó su nuevo tema a Juan de Dios Pantoja?

Recientemente la ‘Lindura Mayor’ lanzó el tema “Mal hombre”, llama la atención que este sencillo tiene la foto de ambos siendo quemada por el fuego, lo que sería un indicio de que su relación ha llegado a su fin, aunque no perdamos de vista que muchos aseguraron que todo esto se trataba de una campaña de marketing, así que habrá que estar al pendiente de en qué termina todo.

Cuando Kimberly Loaiza lanzó su más reciente tema publicó: “Esto va a doler, pero me dolió más a mí”, lo que generó un sinfín de reacciones en redes sociales, ya que la letra habla de una mujer que le está diciendo adiós a su relación, es por eso que muchos consideran que lleva dedicatoria para Juan de Dios Pantoja.

¿Qué dice “Mal hombre”?

“Te volví a ver, y ya no siento nada/Ya no se siente tan vacía la cama/ Sin ti, la vida no se acababa/ A tu lado me sentía apagada/ Pa’ ser feliz no te necesitaba.

Y ojalá que se te escape mi nombre/ Que no encuentres la cura pa’ sanar el mal de amores/ Que cuando estés borracho me llores/ Que te rompan el cora’ sin piedad por mal hombre.

Te estaba queriendo más a ti que a mí/ Olvidé el último día que a tu lado fui feliz/ Ya te arranqué de raíz, si te di la espalda es porque lo aprendí de ti. Tú eres un maldito canalla, ahora que te fuiste espero muy mal te vaya/ No falla, la baby ya no falla, tú no eres de mi talla, fue mejor decirte adiós/ Tengo a otro como devoto, que a ti te perdone Dios/ Ni cicatriz dejó tu herida, ya sané y no dolió/ Lo vivido se me olvidó”. Escucha aquí el nuevo tema.