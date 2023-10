Acusan a Juan de Dios Pantoja de tener un hijo fuera del matrimonio

Juan de Dios Pantoja sigue en el ojo del huracán después de que el pasado fin de semana se filtraran en redes sociales imágenes de él con otra mujer que no es su esposa Kimberly Loaiza, en lo que parecía ser el cuarto de un hotel.

¿Juan de Dios Pantoja admitió su infidelidad?

En medio de los rumores, el polémico influencer y cantante hizo una confesión que dejó boquiabiertos a todos sus fans. A través de su cuenta de “X”, Juan de Dios Pantoja admitió haberle sido infiel a Kimberly Loaiza, quien es su esposa y madre de sus hijos.

La confesión se dio después de que circularan algunas fotografías y videos que mostraban al esposo de Kimberly Loaiza con otra mujer: “Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra”.

“Es obvio que tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo sé que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”, agregó.

Yo ya reconocí mi error por aquí pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amare hasta mi ultimo día en esta tierra. — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) October 22, 2023

¿Juan de Dios Pantoja tiene un hijo fuera del matrimonio? Después de admitir su error, Juan de Dios Pantoja sigue estando en boca de todos y ahora tocó el turno de Cecia Loaiza, prima de Kimberly Loaiza, quien a través de su cuenta de X acusó al influencer de tener un hijo fuera del matrimonio y lo amenazó con mostrar los videos si él no le regresaba su cuenta y el acceso a TikTok y YouTube a Kim.

“Elimíname las cuentas que quieras, pero eso no va a hacer que yo me calle, seguiré hablando y te juro, que si no me regresas mi Instagram en menos de una hora, voy a mostrar que tienes otro hijo, con videos que lo comprueban”, publicó Cecia Loaiza en su cuenta de “X”.