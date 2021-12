FOTOS | Kimberly Loaiza arremete contra haters que la llaman "gorda".

Por lo que estaba doblemente molesta y no aguantó más.

¡Y aún así la juzgaron! “Quiero decirle a todos esos haters que se están burlando porque me veo “GORDA”...

Ya que luego de tener a sus dos hijos, no me encantaba su cuerpo.

¡Pero esta vez sí se metieron con ella y la influencer no se quedó callada!

Pues muchos internautas no toleran a su esposo Juan de Dios Pantoja.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas...

Actualmente es reconocida ya a nivel mundial, y no solo por hacer contenido en la red.

La influencer Kimberly Loaiza, harta de los haters en redes sociales, arremete contra ellos. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

Sin duda, la influencer más fuertes de México y Latinoamérica, ¡y una de las más fuertes del mundo! Es Kimberly Loaiza. ¡Tiene éxito en todo! Es la reina de TikTok con casi 57 millones de seguidores, una de las más fuertes en Instagram con 32. 5 millones y en YouTube con 34.7 millones.

Además, no solo hace contenido en redes sociales, también canta, tiene canciones que se han hecho hits, ha hecho colaboraciones con grandes de la música urbana como Zion y Lennox, tiene una telefonía, trabaja con una de las tiendas de ropa en línea más famosa del mundo, ¡y es mamá de dos pequeños!

La conocemos desde sus inicios y no tiene nada que esconder, pero últimamente los internautas han sido muy duros con ella, especialmente por su esposo a quien le “tiran” mucho hate. ¡Pero esta vez el problema no fue Juan de Dios Pantoja! Esta vez las agresiones fueron directo contra ella diciéndole “gorda” ¡pero ya no se quedó callada!

