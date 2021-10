Kimberly Loaiza y JD Pantoja sorprenden a fans en redes sociales.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza anunciaron que están libres de Covid-19, después de realizarse algunas pruebas en la comodidad de su hogar.

El intérprete de Error grabó todo el proceso de su prueba Covid-19, misma que salió negativa y provocó la alegría de sus 20 millones de seguidores en Instagram.

JD Pantoja también se someterá otra prueba sanguínea para estar seguro que no tiene el virus.

“Regresé familia. En estos momentos la ‘Lindura Mayor’ me va a hacer otra prueba de Covid, si salgo negativo de nuevo es que ya no existe el virus en mí. Aquí está mi primo que ya saben que es médico, ahorita me va a checar para ver si todo está bien”, expresó el creador de contenido en las redes sociales.

“Obvio también me voy a hacer la de sangre, pero vamos a preparar esta que también es muy buena”, continuó.

Pasados unos minutos, los enamorados mostraron sus pruebas de Covid-19 negativas ante las cámaras y no dudaron en bailar de la emoción.

La emoción duró algunos segundos, ya que después los artistas se sintieron agitados y decidieron acostarse para guardar reposo.

JD Pantoja no puede esperar para regresar a su vida laboral

Juan de Dios Pantoja también expresó su felicidad tras dar negativo a la prueba de Covid-19, ya que pronto podría regresar a bailar al reality show donde participa.

Yo pensé que iba a bailar este fin, pero me dicen que no se recomienda porque todavía tengo secuelas, tengo que reposar unos días y a darle con todo porque puede ser contraproducente

El influencer confesó que aún se siente fatigado, por lo que guardará reposo hasta recuperarse por completo.

