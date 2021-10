¿Cuál es el estado de salud de JD Pantoja tras contraer Covid-19?

JD Pantoja anunció hace unos días que contrajo Covid-19, por lo que tuvo que pausar su participación en un reality show de baile en Estados Unidos.

Sus millones de seguidores en redes sociales inmediatamente se preguntaron sobre su estado de salud; por ello Kimberly Loaiza, su esposa, compartió un video en el que aparece Juan de Dios con problemas para respirar, por lo que usa un nebulizador.

“Como saben, Juanito tiene Covid-19. Dentro de lo que cabe, él está muy bien. Está tomando medicamentos, está cuidándose, está en cuarentena por así decirlo”, dijo Kim.

‘La Lindura mayor’ aprovechó para dar a conocer que no dio positivo a la prueba de coronavirus: “Yo estoy bien, yo no tengo Covid-19 gracias a Dios. Tengo gripa y esas cosas, pero no Covid-19”.

Kimberly agradece a los seguidores de JD Pantoja

Kimberly Loaiza agradeció a los fanáticos de ambos con unas emotivas palabras: “Quiero agradecerles por todos los mensajes tan bonitos que me han dejado, preocupándose por nosotros, preocupándose por Juan”.

