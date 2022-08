Kimberly Loaiza causa polémica por copiarle el look a Karol G.

Karol G se ha convertido en todo un fenómeno musical y en un ícono para decenas de mujeres, pues la ‘Bichota’ no solo ha marcado tendencia por su música sino también por su espectacular imagen, sobre todo ahora que tiñó su cabello de color rojo y la han comparado con Ariel, personaje de ‘La sirenita’, look que decidió imitar Kimberly Loaiza.

La ‘Bichota’ enamoró al mundo entero con su espectacular cabellera azul, pero ahora que decidió dejar atrás el azul para cambiar al rojo, muchas jovencitas han adoptado este look, aunque también famosas, tal es el caso de Kimberly Loaiza.

¿Karol G, eres tú? Como les mencionamos anteriormente, la reina de las redes sociales decidió hacerse un cambio de look y lo compartió en su cuenta de TikTok donde luce una larga e impresionante cabellera en color rojo, tal y como se ve actualmente la intérprete de “Tusa” y “Provenza”, entre muchas otras.

Sin embargo, su cambio de look fue gracias a los filtros de la red social de videos cortos, pues su cabello sigue siendo el mismo, no obstante, les preguntó a sus seguidores si sería buena idea cambiar de look y teñirse el cabello de color rojo para lucir muy similar a Karol G.

Ante dicho cuestionamiento, los seguidores de Kim se volcaron a su cuenta de TikTok para aprobar su posible cambio de look. Cabe mencionar que, en alguna ocasión, Kimberly Loaiza ya lució su abundante cabellera en color rojo, por lo que sus fans se dijeron emocionados de volverla a ver con este look.

En aquella ocasión, Loaiza se veía espectacular; sin embargo, su color de cabello no era tan encendido como el de Karol G, pero eso no quitó que la influencer recibiera elogios por parte de sus fans quienes la compararon con ‘La Sirenita’, personaje del cual es fanática su pequeña hija Kima.

Debido a los comentarios positivos y aceptación de sus fans, Kim no descarta en volver al cabello rojizo, por lo pronto seguirá conservando su actual look.

Kim Loaiza se pinta el cabello como Karol G???? pic.twitter.com/IdZPZwpp42 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 23, 2022

Kimberly Loaiza sorprende a sus fans con tres grandes sorpresas

Durante un live en Instagram, Kimberly Loaiza reveló tres sorpresas sobre su primer disco. En primer lugar, la influencer reveló que ha estado trabajando en su música para no decepcionar a su público, pues su deseo es “sacar buen contenido, buenas canciones, con una estrategia, quiero que mi primer álbum salga con todo”.

Al respecto, Kim aseguró tener un listado de 30 canciones aproximadamente ya grabadas, pero aún está por seleccionar qué temas aparecerán en su primer álbum. Por último, adelanto que cantará un tema de regional mexicano, aunque no reveló más detalles.