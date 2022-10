Koke traiciona a los Contendientes con polémico mensaje: “Ese no es mi equipo”

La sexta temporada de Exatlón continúa dando de qué hablar entre los televidentes, sobre todo por las polémicas que han protagonizado Contendientes.

Emmanuel, Andrés Fierro y Pato González han protagonizado algunas de las controversias más sonadas en las primeras tres semanas de la competencia.

Mientras que Andrés se burló de la eliminación de Manuel, Pato le aventó un huevo a Verónica y Emmanuel molestó a sus compañeros con polémicas actitudes, las leyendas de Exatlón reaccionaron a la nueva generación de Contendientes.

Koke Guerrero despotrica contra Contendientes

Tal es el caso de Koke Guerrero, quien a través de sus redes sociales se mostró muy molesto con los nuevos participantes que integran al equipo azul de Exatlón.

El ganador de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores y Exatlón: All Star fue contundente al asegurar “ese no es mi equipo”, pues no está contento con la personalidad que muestran los azules.

“No pueden decirme a quién irle porque tengo derecho a apoyar a quien yo quiera. Yo soy azul de corazón y saben lo que defendí este color por tanto tiempo”, declaró el atleta en sus redes sociales.

Y es que, las actitudes de Contendientes parecen estar afectando a los integrantes de su propio equipo, pues recordemos que Manuel se convirtió en el primer eliminado de esta sexta temporada.

Aunque Koke mostró su descontento con la nueva generación de atletas, también confirmó que Fogel es uno de sus favoritos de esta edición. El practicante de cheerleading se dijo feliz por ver al atleta realizando muy buenos tiros con las empanadas.

Aristeo también es otra de las leyendas que no está nada conforme con las actitudes de los azules, pues también ha demostrado su descontento a través de sus historias de Instagram.

