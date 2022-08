Kristal Silva publica foto de Cynthia Rodríguez ¿embarazada?

Nuestra querida Cynthia Rodríguez visitó el jueves pasado el foro de Venga La Alegría para despedirse, no sin antes revelar que se casó con su amado Carlos Rivera y que por el momento no está embarazada, así como para poner fin a los rumores que apuntaban que se iba a otra empresa, asegurando que se retira de nuestro matutino para pasar mayor tiempo con su familia.

¿Qué le depara el futuro a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

La guapa exacadémica confesó que se casó con Carlos Rivera durante sus largas y bien merecidas vacaciones. “Somos muy discretos, siempre manejamos todo eso de manera personal, pero tenía que contarlo aquí con mi familia de VLA”.

“Fue como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices, si quieren más detalles pregúntenle al Chino”, añadió.

Así se despidió Cynthia Rodríguez de VLA

Como se especuló anteriormente, Cynthia Rodríguez únicamente volvió al foro de Venga La Alegría para despedirse, pero aseguró que no se va de TV Azteca y que por ahora no tiene ningún proyecto en puerta.

“Vengo justo, como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho, vengo a despedirme de Venga La Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, en este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar y si quisiera estar en un matutino estaría aquí en VLA que es mi casa, que son mis amigos, que es el mejor programa de las mañanas, estaría aquí en mi casa”.

“Pero justo en este momento, ya que llegué, que disfruté de unas vacaciones, que viví y compartí este tiempo con mi familia como deseaba, me di cuenta de que me hace falta en este momento después de trabajar tantos años también dedicar un poquito a la familia. Ustedes saben lo demandante que es VLA, es un trabajo maravilloso, pero también yo no quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando, voy a estar pidiendo más permisos. Siempre que me comprometo lo hago al 100 y sé que en este momento tengo que estar más con mi familia”, finalizó.

¿Cómo luce Cynthia Rodríguez embarazada? Al principio mencionamos que la exacadémica no está embarazada; sin embargo, sí está en sus planes escribirle a la cigüeña este mismo año, no obstante, Kristal Silva, su más íntima y cercana amiga no se quedó con las ganas y subió a su cuenta de Instagram una fotografía de cómo luciría la coahuilense embarazada.

Kristal Silva no se pudo resistir y subió una fotografía que dio de qué hablar, en ella aparece la ahora esposa de Carlos Rivera luciendo una pancita de embarazo, mientras abraza a su amiga, quien se despidió de Cynthia con unas emotivas palabras.

“Amiga @cynoficial extrañaré las 5 horas y 5 minutos de los 5 días de la semana de diversión, risas, lágrimas, anécdotas, tiktoks, albures, toxicidad y más a tu lado, Vla me dio una gran amiga que amo y admiro demasiado y ahora solo deseo su felicidad, que su vida esté llena de amor y bendiciones. Te quiero mi cyn y sé que solo es una despedida laboral. Te veré mucho más allá afuera. Nunca te vayas de mi vida (voz de amiga tóxica). Vean la última foto (ya queremos) #arribaelphotoshop”, se lee.