Kunno causa polémica tras incómodo momento con David Guetta.

Kunno sigue acaparando los reflectores tras el incómodo momento que vivió con David Guetta durante la ceremonia de Los40 Music Awards que se llevaron a cabo en Madrid, España y, donde el DJ habría desairado al influencer.

El músico estaba a punto de recibir un premio cuando aparentemente decidió evitar tener cualquier contacto con Kunno, incluso le rechazó un beso en la mejilla. Esto desató infinidad de comentarios en redes sociales y una oleada de críticas y burlas para el influencer.

¿Qué dijo Kunno al respecto? A través de su cuenta de Facebook, Kunno les hizo frente a las burlas y así le respondió a sus haters: “Gente, ¿Qué está pasando aquí? La gente habla y habla y yo tengo que decir la verdad de lo que ha pasado con David Guetta”, inició diciendo en una live.

“La gente no tiene nada que hacer de verdad, nada más por chisme. La verdad es que David Guetta fue super buena onda, me saludó super bien, super a gusto. El hombre siempre se comportó como todo un caballero durante toda la premiación y hasta me subió a su Instagram así que ja, ja”, dijo el polémico influencer.

Hubo quienes aseguraron que el comportamiento de David Guetta fue bastante normal, así como lo aseguró Kunno, quien aprovechó el espacio para llamar ignorante a todos los que se burlaron de la situación.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, también arremetió contra Maryfer Centeno, grafóloga y especialista en personalidad, por decir que había invadido el espacio personal del afamado DJ al intentar besarlo en la mejilla.

“Había una ridícula en TikTok, literal ridícula, porque se hace de esas personas que leen el lenguaje corporal, de seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer y sale diciendo que yo invadí el espacio de David Guetta. Gente, aquí en España la gente se saluda de doble beso, pero la gente que está hablando no sale de su rancho no conoce otras culturas”, añadió.

Por último, pidió no hacer ningún comentario en contra de David Guetta, ya que hubo quienes lo tacharon de homofóbico tras rechazar el beso del influencer.