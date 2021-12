Critican a Kunno en redes sociales por broma del Día de los Inocentes.

Durante este año 2021, fueron muchos los influencers que se vieron envueltos en diferentes controversias, uno de ellos Kunno, quien se ha convertido en una de las figuras más polémicas de internet, debido a que constantemente hace comentarios que no son bien recibidos en las redes sociales.

Te puede interesar: Kunno se arrepiente de la polémica por asegurar ser una celebridad.

Una polémica más de Kunno

Un ejemplo de esto es cuando aseguró que si se lo propone podría ser el elegido para cantar en el medio tiempo del Super Bowl o cuando puso a la venta saludos en 60 dólares.

Sin embargo, de nueva cuenta se convirtió en tendencia por una broma que salió mal, ya que se declaró pansexual y posteriormente se retractó, situación que molesto a los usuarios de redes sociales, pues aseguraron que solo quiere llamar la atención.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Kunno hizo unas declaraciones en las que se declaró pansexual; es decir, una persona que se siente atraída por cualquier otro, sin importar si es gay, heterosexual, binario, hombre o mujer.

Cabe mencionar que Kunno en más de una ocasión se ha declarado homosexual; no obstante en esta ocasión envío un mensaje en el que dijo que en los últimos meses había estado experimentado otros gustos y cosas diferentes.

El polémico mensaje de Kunno

En su mensaje, Kunno pidió al público que no se sorprendiera si un día lo veían saliendo con alguien que no fuera un hombre como suele hacer, pero terminó por confesar que todo era una broma y sus preferencias no han cambiado.

Así es la vida, venimos a amar, disfrutar y también a divertirnos ¡Feliz día de los inocentes!

Este impactante mensaje desató una ola de críticas e incluso comenzó una campaña para cancelarlo, pues aunque algunos tomaron con humor la broma, otros insistieron en que en su intento por llamar la atención podría ofender a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Kunno de TikTok y Sebastián Yatra, son novios? ¡Hay rumores!

Tras ver todo lo que ocasionó su broma, Kunno pidió una disculpa, pero no fue suficiente, ya que los comentarios negativos en su contra no pararon.