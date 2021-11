Kunno responde a quienes lo critican por ser una gran celebridad.

Kunno continúa en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en un programa de radio, donde aseguró que es una celebridad y no un tiktoker.

“Yo ya no me considero un tiktoker, me considero una celebridad y un artista”, expresó el artista generando críticas entre los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, el regiomontano tomó su cuenta de Instagram para refrendar que sí es una celebridad dentro y fuera de México.

Un artista puede definirse como una persona que se expresa asimismo a través de un medio. ¿Qué he hecho yo desde el día uno a través de mis redes sociales? Ser yo mismo

Las celebridades son personas altamente conocidas que tienen un alto grado de atención por el público y de los medios de comunicación. Cada vez que yo digo algo, tengo atención del público, así sea hate, somos tendencia en Twitter

Kunno aclara su polémica en reciente entrega de premios

Kunno fue uno de los invitados a los Eliot Awards, donde confesó que sus palabras se malinterpretaron, pues comenzó su carrera como influencer en TikTok.

“Se malinterpretó un poquito porque me refería a que no solo me dedicaba a TikTok. Lo dije mal y fue una distorsión de información. Vamos por más siempre”, expresó el influencer de 21 años para El Tag Show con Gipsy.

Sin embargo, el artista toma las críticas a su persona con mucho humor.

Todo lo tomó con humor y de una manera en la que me puede retroalimentar para futuros proyectos

Fue en la misma entrega de premios, donde el creador de contenido refrendó que se codea con las celebridades más populares del momento.

Ya se ha acercado Karol G, Carlos Vives, Ricky Martin, Danna Paola, Sebastián Yatra, Lele Pons, Camila Cabello y otras personas que pronto van a saber quiénes son. También me gustaría tener contacto con Rosalía, Bad Bunny, Rihanna y Ariana Grande

