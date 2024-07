La Academia: ¡Ellos han sido todos los ganadores de la historia del reality!

Desde el inicio de la historia de La Academia han pasado grandes artistas, dejando huella imborrable en la música, este proyecto causó impacto no solo en México, sino en Latinoamérica, puesto que después de su estreno, se hicieron más realities de la misma índole, pero ninguno como La Academia, ya que es un programa que tiene el objetivo de desarrollar a artistas completos. Hoy recordamos a los ganadores de todas las generaciones de La Academia, algunos de ellos decidieron tomar un camino diferente; sin embargo, tienen un potencial increíble en la música.

Lista completa de los ganadores de La Academia

Myriam Montemayor: Fue la ganadora de la primera generación de La Academia con apenas 21 años, alcanzando un éxito total, actualmente se dedica a la música y fue madrina en “La Academia 20 años”.

Erika Alcocer: Después del éxito de la primera edición del reality de música, Erika fue la segunda ganadora, en el año 2003 firmó con una disquera lanzando su primer álbum y ahora, sigue creciendo con su carrera musical.

Carlos Rivera: Uno de los artistas más exitosos que La Academia ha visto nacer, Carlos fue ganador de la tercera edición y se volvió un fenómeno en la industria de la música, ya que ha construido un legado con bastantes éxitos y no solo eso, pues también incursionó en el teatro, donde puso el nombre de México en alto.

Samuel Castelán: Más conocido como Samuel Castelli, es originario de Veracruz y llegó a La Academia en su quinta edición demostrando que tenía un gran talento vocal, Castelli se dedicó a componer temas musicales para novelas de TV Azteca que han sido todo un éxito.

María Fernanda: La final de la sexta edición de La Academia fue furor para todos, pues el primer lugar se disputó entre Paolo Botti y María Fernanda, quienes mantuvieron una relación sentimental, pero el público se decidió por Fernanda.

Giovana Paz: Siendo la más pequeña de su generación, alcanzó el primer lugar y aunque ella no lo creía, fue acreedora de un millón de pesos y la firma para su disco; sin embargo, Giovana decidió alejarse de los reflectores.

Esmeralda Ugalde: Nuestra querida Esmeralda ganó en la octava generación de La Academia y cautivó a muchos por su simpatía, actualmente es conductora de Venga La Alegría Fin De Semana, y también hace dupla con Pedro Prieto en la conducción de Backstage de La Academia 2024.

Erick Sandoval: En el 2011 Sandoval se colocó como el favorito del público y aunque no alcanzó el éxito deseado, sigue persiguiendo sus sueños, pues trabaja día a día para hacer crecer su carrera.

Alexis Montoya: En La Academia 10 años, Montoya fue el ganador del primer lugar, se llevó un millón de pesos, ahora comparte todas sus presentaciones y música por medio de sus redes sociales.

Paola Chuc del Cid: Siendo originaria de Guatemala, logró conquistar el corazón de los mexicanos y se posicionó como una de las favoritas de su generación ganando el primer lugar.

Dalú: Sin duda, Dalú ha dejado gran huella en La Academia, pues con su voz y su personalidad conquistó a todos, actualmente se dedica a la música y se convirtió en mamá.

Cesia: Cesia Sáenz de Honduras, se coronó como la ganadora de La Academia 20 años, fue apodada “La Leona de Honduras”, sigue trabajando en la música y además es embajadora de arte y cultura.

