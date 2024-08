La Academia 2024 EN VIVO: sigue el minuto a minuto del concierto de este domingo 11 de agosto

El director de La Academia no aceptó el negativismo de Jessy, Héctor fue conciso, le dijo abiertamente que su presentación del tercer concierto no le gustó lo que hizo y además le “avergonzó", puesto que él creía mucho en el académico y esperaba una posible mala interpretación de los demás alumnos, pero de él no. El director le pidió a Jessy que dejara de lloriquear y le recalcó que tuvo todo para brillar en su presentación.

