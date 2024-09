“Yo puse las reglas” Héctor Martínez se va contra Lola Cortés

¡El noveno concierto de La Academia inició con todo! Pues si bien esta es una noche dedicada a México, a querer celebrar y comer y disfrutar, es claro que los académicos tienen muchas cosas que demostrar, y los críticos no se van a tentar el corazón en decir lo que piensan de sus presentaciones, ya que cada uno de ellos busca que sus palabras les sirvan a ellos para que revisen y mejoren sus áreas de oportunidad, pues no creen que haya un avance significativo del concierto ocho al concierto actual, pero las críticas de hoy no le están pareciendo nada adecuadas a los maestros y mucho menos al director de La Academia, ¿qué fue lo que pasó?

¡La sangre tricolor de Caro cautivó a todos con la canción “No volveré"! [VIDEO] ¡La hermosa interpretación de Caro de la canción “No volveré" de José Alfredo Jiménez, nos sorprendió!

¿Por qué Lola Cortés y Héctor Martínez se pelearon en La Academia?

Todo inició desde la primera presentación de la noche, pues el escenario fue abierto por Caro Heredia, quien interpretó “No Volveré", fue ahí donde Lola Cortés, durante su crítica, le preguntó de quién era la versión que estaba cantando o a qué artista estuvo escuchando durante sus ensayos, a lo que Caro le contestó que escuchó la canción de voz de la regiomontana Alicia Villarreal. Fue después de las críticas que el director de La Academia, Héctor Martínez, tomó la palabra y dijo:

No es un concurso de karaoke, no es un concurso de imitación, no es un concurso al que ustedes estén acostumrbados a venir, es una competencia de una generación mucho más adelantada a la de ustedes, hay que respetar que los chicos al momento de entregarles una canción (...) No fue en ningún momento en ninguno de los montajes no fue para nada imitar al intérprete original, si ustedes van a juzgar por ahí ya estamos mal. Es una visión absolutamente nueva, una manera de montar totalmente vanguardista a su generación.

Pero todo explotó cuando fue el turno del guatemalteco Cristian Salguero, quien cantó una poderosa canción mexicana “El Rey”, número que no le gustó nada a Lola Cortés ni a Arturo López Gavito, ya que a la crítica le pareció que había una falta de interpretación, pues parecía que el académico no había escuchado bien la letra, y Gavito dijo que tuvo que quitarse los audífonos ya que no toleró el grito que Salguero dio a mitad de su número. Ahí fue donde Héctor Martínez volvió a tomar el micrófono, e inició una acalorada discusión:

Tú no vienes aquí a juzgar la producción musical ni los arreglos.

Lola Cortés rápidamente le contestó:

Yo sé cómo es este concurso y sé que está mal lo que están haciendo.

Comentario que Héctor Martínez no toleró pues rápidamente dijo:

Te recuerdo que yo lo empecé antes que tú, las reglas las puse yo cuando empecé el programa hace 22 años, no tú, ¿puedes escuchar? No vamos a ir a ningún lado si ustedes van a criticar la producción musical o los arreglos.

¡Cristian demostró su lado mexicano al interpretar “El rey”! [VIDEO] El guatemalteco demostró tener alma mexicana al cantar “El rey” de José Alfredo Jiménez.

Pero afortunadamente Jaime Camil intervino para aclarar lo que estaba sucediendo, pues nos dijo que tanto maestros como el director quisieron modernizar, de cierta manera, los clásicos mexicanos que los académicos están interpretando esta noche, mientras que los críticos estaban esperando ver y escuchar cosas mucho más clásicas y apegadas a las versiones originales de las canciones. ¿Tú de qué lado estás?