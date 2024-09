Brandon Valenzuela: sus primeras palabras al salir de La Academia 2024

Este domingo 22 de septiembre, durante el décimo concierto de La Academia, Jaime Camil fue interrumpido en medio de la ceremonia de expulsión de los académicos, pues Brandon Valenzuela, quien estuvo ausente durante todo el concierto, mandó un mensaje a la producción en donde decía que iba a abandonar La Academia 2024:

Quiero decirles que me encuentro muy bien, estoy más tranquilo (...) Quiero decirles que he tomado la decisión de retirarme del proyecto simplemente por mi salud, porque quiero estar mejor, porque quiero recuperarme día a día (...) Quiero agradecer muchísimo a la gente que me han apoyado muchísimo en la trayectoria de este gran concurso. Quiero agradecer a La Academia, tanto amor y tanto cariño que me tienen, a TV Azteca también agradecerles por esta oportunidad. No me voy triste, estoy contento. La decisión la tomé porque primero soy yo, primero es mi salud y quiero mejorarme al 100%, y quiero decirle a mis compañeros que les deseo mucho éxito, que Dios los bendiga siempre.

¡Brandon nos sorprendió con un fuerte mensaje! [VIDEO] ¡Brandon Valenzuela decidió abandonar La Academia 2024!

Todos estuvieron en shock ante aquella triste sorpresa, pues Brandon en definitiva se había ganado el corazón de muchos, incluso de sus compañeros y profesores. Recordemos que él no pudo estar presente durante toda la semana de ensayo para prepararse y presentar “Yo soy tu amigo fiel” canción que interpretaría durante el concierto Disney de La Academia 2024.

¿Qué hizo Brandon después de abandonar La Academia 2024?

Después de haber decidido abandonar el proyecto de La Academia 2024, Brandon se reencontró con su prometida , a quien pudo ver a tiempo para poder cantarle las mañanitas por su cumpleaños. Afortunadamente Brandon se encuentra bien, y habló ante las cámaras sobre cómo se siente al haber tomado tan difícil decisión que dio a conocer en el décimo concierto de La Academia.

Brandon declaró que había extrañado mucho a su prometida durante toda su estadía en La Academia, y que cada ocasión en la que podía le dedicaba algunas palabras. Su prometida dijo que le alegraba verlo bien después de tanto tiempo.

No fueron días fáciles para mí y lo sabes, estuvieron complicados, pero siempre saliendo adelante como tú dices, juntos, y me alegra saber que tengo tu presencia para apoyarme.

Y sobre su salida de La Academia, Brandon declaró que estaba contento por regresar a su querido Guasave, Sinaloa:

Ahora que me toca irme, a cuidarse más ¡eh! tenemos que cuidarnos mentalmente y físicamente también. Y vamos con la frente muy en alto, no me voy con la frente baja, las decisiones uno las toma, sea buena o sea mala, ahorita me tocó tomar una decisión difícil pero primero es la salud.

Orgulloso de lo que hizo durante cada concierto y de esta última decisión que tomó para salir del proyecto de La Academia, Brandon espera que lo reciban con los brazos abiertos en Sinaloa, y dejó muy en claro que sus sueños no terminan al haber abandonado la competencia, pues planea aprovechar todos los conocimientos que sus maestros y compañeros le dejaron y así seguir su camino musical para poder ser una gran estrella.

También explicó que antes de entrar a La Academia él sentía mucho miedo, no tenía confianza en sí mismo y no creía que podía merecer nada, “el monstruo, como le dice el director”, y que ese “monstruo” no lo dejaba en paz. Pero afortunadamente aprendió a disfrutar de cada concierto y cada día dentro de La Academia, se sintió pleno y pudo agarrar la confianza que necesitaba para que domingo a domingo pudiera ponerse de pie en medio del escenario.

Definitivamente, Brandon Valenzuela aún tiene mucho que aportar, “La Academia me tenía que cambiar la vida” y al parecer así fue.