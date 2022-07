La Academia: Alexander Acha explota contra Lolita: “No nos pelusees”.

El décimo concierto de La Academia fue de transformación y todo marchaba en orden hasta que Alexander Acha, director del reality show de talentos, tomó la palabra y descalificó las palabras de Lolita Cortés, quien durante la interpretación de Santiago declaró que era una “estupidez” el voto de silencio que le fue impuesto al originario de la Ciudad de México y por su crítica a Cesia y Eduardo.

Los hechos se suscitaron después de las presentaciones de Cesia y Eduardo, quienes cantaron “Acá entre nos” y “Mujeres divinas”, desafortunadamente sus interpretaciones no gustaron nada al panel de críticos que tundieron con todo a los dos académicos.

Alexander Acha y Lolita Cortés se dan con todo

Las palabras de Lolita Cortés no cayeron nada bien entre los maestros, mucho menos en el director, quien consideró que la jueza minimizó el trabajo de él y de los profesores, por lo que tomó la palabra y declaró que no entendía cómo funcionaba la crítica con Lolita.

“No entiendo cómo funciona la crítica contigo, o sea, cuando lo hacen bien sí sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hacen mal no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así”, fueron las palabras de Alexander Acha, quien le pidió que se ahorrara las malas palabras e insultos.

Sin embargo, la crítica no se quedó callada y le respondió que a ella no le gustaba lo que estaba pasando en el escenario y recalcó que menos cuando un “público va a pagar por lo que ve”. Así mismo, recalcó que desde un principio dijo que si algo estaba mal se iría directamente contra él (Alexander Acha).

“Me permites, Lolita, estoy hablando, no he hablado durante todo el programa, necesito que escuches esto, no quiero que te burles de este equipo docente, no está bien y tú lo sabes y a ti tampoco te gustaría”, reviró el hijo de Emmanuel.

Pero Lolita volvió a interrumpir al director y le pidió que no se burlara de sus alumnos “y haga que, a Eduardo, que regresó, no le pongan música mexicana y haga que la niña de Honduras interprete música mexicana, por lo que ustedes no hicieron, esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes y usted no puede cargar con ello, eso es lo que más le duele”.

Posteriormente, Acha le explicó a la jueza lo del voto de silencio que le fue impuesto a Santiago y encendió más la polémica al señalar que si todo lo que no entendía Lolita era estúpido, ya que para su gusto Santiago tuvo su mejor interpretación en lo que va del reality show.

¿En qué terminó todo? Lolita Cortés dijo saber lo que es un voto de silencio; sin embargo, el director señaló que la medida impuesta al académico fue para que aprendiera a escuchar y dejara de justificarse por todo, por lo que la jueza volvió a señalar lo que dijo en un principio y que si las cosas no funcionaban se iría en su contra y culpó directamente a Alexander y a los maestros por lo sucedido con Cesia y Eduardo.

Alexander dijo que Lolita tuvo que haber estado en los ensayos para darse cuenta, pero a Cortés de poco y nada le importaron sus palabras y declaró: “¿a mí qué me importan los ensayos? A mí me importa lo que pasa cuando yo pago un boleto, no el ensayo (…). Déjese de niñerías, póngase los pantalones y sea un director de una Academia, de la cara por ellos, usted se está justificando y no cargando con la culpa. Ellos lo echaron a perder porque no tuvieron la dirección correcta, eso es todo”.

Por último, Alexander Acha declaró que para su gusto y de los maestros, Cesia y Eduardo no lo echaron a perder, pero Lolita se dirigió a los alumnos y les dijo: “siento mucho, entonces chavos (…) que tengan este director, espero que les vaya bien” y Alexander Acha cerró su intervención diciendo que no está bien que Lolita se burle y ofenda.