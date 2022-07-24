La Academia: Eduardo va al hospital tras sufrir cuadro de estrés.

Uno de los alumnos más queridos de La Academia es Eduardo, quien pese a ser expulsado hace unas semanas regresó más fuerte, pues ha demostrado que tiene lo necesario para ser el gran ganador de esta generación que comemora los 20 años del reality show de canto número uno de la televisión mexicana.

Sin embargo, hace unos minutos, el oriundo de Tijuana pero que reside en Los Ángeles, sufrió un cuadro de vértigo por estrés acumulado. Nuestro alumno presentó náuseas, contractura muscular y tensión en su cuerpo, por lo que nuestros paramédicos lo atendieron de inmediato para verificar y confirmar que sus signos vitales y presión están bien.

Eduardo nos comentó que esto ya le había pasado antes, pero tenía mucho tiempo de no pasarle, por lo que para asegurar que está en óptimas condiciones fue llevado en ambulancia al hospital. Se desconoce hasta el momento si se podrá presentar esta noche en el decimotercero concierto de La Academia.

Hace unos minutos Eduardo sufrió un cuadro de vértigo por estrés acumulado. Tiene náuseas, mucha contractura muscular y tensión en su cuerpo.🚨🥺



Fue atendido de inmediato por los paramédicos de #LaAcademia, informaron que sus signos vitales están bien y su presión estable. 🚑🙌🏼 pic.twitter.com/0BDzjqp9yR — La Academia (@LaAcademiaTV) July 24, 2022

En breve tendremos más información de Eduardo, quien en el último concierto conquistó junto a sus compañeros, Fernanda y Santiago, interpretando un gran tema.

