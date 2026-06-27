¡Se volvió a guardar sus tarjetas! Antrax no castigó a ningún cocinero de MasterChef 24/7 en la gala de salvación

La gala de salvación de esta noche ha definido a todos los cocineros que corren peligro de salir de MasterChef 24/7 este próximo 28 de junio; sin embargo, un aspecto que seguramente será muy anticipado por el público para el domingo de eliminación es el uso de las tarjetas de castigo que posee Antrax y es que el portador del Pin del Chef decidió no usar ninguna durante los dos retos de este viernes.

"Los traigo cargando": Antrax consideró castigar a sus compañeros

Durante la gala se mostraron imágenes en las que los aliados de Antrax lo exhortaron a usar las tarjetas a las que se hizo acreedor como portador del Pin del Chef, por lo que el cocinero apuntó que simplemente ha estado esperando el momento oportuno.

Cabe apuntar que Antrax había dejado ver la posibilidad de usarlas justo hasta el domingo de eliminación, escenario que seguramente ocurrirá este 28 de junio, pues afirmó que sería mejor aprovecharlas para salvar a algún miembro de las "Guapas del barrio".

No obstante, durante la gala de salvación de esta noche y durante una visita de Poncho Cadena a la estación de Antrax, el Chef le preguntó al cocinero si se quedaría con esos "ases bajo la manga", a lo que el participante le aseguró que "los traía cargando"; sin embargo, también señaló que estaba esperando el momento oportuno y que buscaba "ganarles bien" a sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al séptimo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Julio, Daniela, Flor, Emmanuel, Ismael, Diego, Luis, Nora, Ramahá y Camila; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 28 de junio.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.