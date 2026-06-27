OFICIAL: Se abren votaciones este 26 de junio en MasterChef 24/7 para salvar a un Cocinero del domingo de Eliminación

Este viernes se han quedado definidos los Cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo de salir de la competición este domingo y es que como sabrás la exigencia dentro de la cocina ha subido de nivel, por lo que cualquier cosa podría pasar en los próximos días.

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Tras una intensa jornada de Última Salvación ya hemos conocido cuáles son los participantes que se jugarán la permanencia este domingo durante la Gala de Eliminación, por lo que se han abierto votaciones para que alguno de los Cocineros que tiene Delantal Negro NO cocine este domingo y continúe al menos una semana más.

Se abren votaciones en MasterChef 24/7 para salvar a tu cocinero y que este no cocine este domingo de Eliminación

Este viernes se han abierto votaciones, pues recuerda que este reality de cocina tú eres quien tiene la última palabra, por lo que tendrás el poder de elegir qué Cocinero quieres que se salve de la Gala de Eliminación.

Recuerda que las Galas de Eliminación de los domingos cualquier cosa puede suceder dentro de MasterChef 24/7, por lo que cada uno de los participantes se juegan en tiempo real su permanencia dentro de la cocina más popular de todo México, así que no dudes en salvar a tu favorito o favorita.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Si quieres votar por tu Cocinero o Cocinera favorita es muy rápido y sencillo, pues debes de entrar a nuestro sitio oficial de Tv Azteca, posteriormente encontrarás la sección de MasterChef 24/7. Una vez dentro deberás dar clic en el apartado de VOTA.

En seguida se desplegará un menú con los Cocineros por los que puedes votar y salvar a tu participante favorito o favorita, por lo que esta será su última oportunidad de llevarlos al Balcón de la Salvación en esta sexta semana.

