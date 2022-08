La Academia: ¿A qué hora y dónde ver la primera parte de la Gran Final?

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y esta noche podremos disfrutar de la primera parte de la Gran Final de La Academia, en punto de las 20 horas por las pantallas de Azteca UNO, sitio de honor en el que ya se encuentran instalados Cesia, Mar, Rubí, Nelson y Andrés, quienes darán lo mejor de sí para convertirse en el gran ganador de esta generación o bien, posicionarse dentro de los tres primeros sitios.

El reality de talentos acaparó durante varios fines de semana la atención de los televidentes, quienes siguieron muy de cerca el desempeño de los cinco finalistas que se brindarán al máximo en el escenario para convertirse en el gran ganador y con ello, amarrar su contrato con la disquera Sony.

¿Quiénes son los finalistas?

Son cinco los alumnos que lograron llegar hasta estas instancias de La Academia, dos de ellos mexicanos (Rubí y Andrés), una hondureña (Cesia), una ecuatoriana (Mar) y un guatemalteco (Nelson).

Las canciones que interpretarán este sábado

Los alumnos han tenido conciertos sábados y domingos y la Gran Final no será la excepción. A continuación, te decimos cuáles son los temas que interpretarán los cinco alumnos que se encuentran en la final.

Cesia: “Yo viviré” (I will survive) de Celia Cruz.

Andrés: “Ayer”, de Luis Miguel.

Nelson: “Robarte un beso”, de Carlos Vives.

Rubí: “A fuego lento”, de Rossana.

Mar: “Amores extraños”, de Laura Pausini.

¿Por qué merecen ser los ganadores de La Academia?



Cesia dijo que, porque ha sido un sueño que ha tenido desde pequeña y por el cual ha trabajado mucho, sobre todo en su país donde cuestan muchos las oportunidades y esta ha sido la oportunidad más grande de su vida, además de mencionar que porque lo necesita y sabe que lo merece igual que sus compañeros.

Nelson aseguró que merece ganar porque siempre ha sido una persona real con sus compañeros y “he demostrado que la competencia sana también te lleva a la final. Siento que soy una persona que se diferencia por la libertad que tiene de expresarse y de ser uno mismo, y de demostrar que a veces no hace falta tener la mejor voz para que te lleve hasta la final, pero puedes complementar con otras cosas”. También declaró que siempre ha brindado su alma y amor en este escenario y obtener el primer lugar sería un sueño para él.

Rubí señaló que al igual que sus compañeros ha trabajado mucho y le costó mucho y todavía le cuesta, pero está consciente que tiene que seguir preparándose para que las personas vean un crecimiento en ella y merece ganar porque siempre se ha mostrado real y porque para ella es importante inspirar a otras personas de que se puede ganar sin importar las limitaciones, pues ella en ocasiones dudó de sí misma, pero no todo se trata de una gran voz, sino también de cómo impacta esto de forma positiva en la vida de otras personas.

Mar dijo que siempre ha sabido que ese es su sueño y su camino y ella desea compartir su historia a través de la música, por ello le gustaría ganar y compartir este mensaje con el público.

Por último, Andrés señaló que entre los finalistas no hay uno solo que no merezca ganar pues todos han trabajado mucho para llegar hasta donde están. El académico dijo que ha buscado este sueño desde los 11 años que empezó a tocar la guitarra y sabe lo que es buscar cumplir su meta sin importar la enfermedad o padecimientos, cabe recordar que él padece Diabetes Tipo 1.

¿Cuándo y dónde ver la primera parte de la Gran Final de La Academia?

Este sábado 13 se llevará a cabo la primera parte de la Gran Final de La Academia, así que no te lo pierdas en punto de las 20 horas, a través de las pantallas de Azteca UNO.