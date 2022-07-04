¿Por qué lloró Lolita Cortés en La Academia?

Nuestra querida Lolita Cortés demostró que no es de hierro, pues rompió en llanto luego de ver la presentación de Nadia Yvonne arriba del escenario de La Academia.

La querida Nadia regresó a La Academia tras su exitosa participación en el 2002, donde obtuvo el quinto lugar. La cantante oaxaqueña realizó un homenaje a José Alfredo Jiménez, tío abuelo de nuestra querida Lolita Cortés.

Nadia Yvonne también honró la memoría de Doña Lolita Jiménez, madre de nuestra jueza de La Academia, por lo que esta última soltó algunas lágrimas tras la presentación.

Y es que, Lolita tampoco pudo evitar romper en llanto tras recordar a José Alfredo Jiménez y a su madre.

"El crecimiento que has tenido... tu nivel vocal es impresionante, pero dignificar la música mexicana es maravilloso. Esta noche se ha presentado mi madre en diferentes maneras. Este fue un popurrí de Don José Alfredo Jiménez, quien fue mi tío abuelo... mi madre y yo cantábamos Si nos dejan juntas, con mariachi. Gracias por nuestra música mexicana en tu voz y en tu cuerpo", dijo la jueza al borde de las lágrimas.

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Nuestra querida Lolita Cortés rompió en llanto

Canciones como Amanecí en tus brazos, El Rey y Si nos dejan sonaron el pasado sábado en La Academia, pero la voz de Nadia Yvonne tocó las fibras más sensibles de Lolita Cortés.

Nuestra querida jueza no pudo evitar estremecerce y llorar en el hombro de Horacio Villalobos, pues ambos se fundieron en un abrazo tras escuchar el popurrí de la exacadémica.

"Gracias por sus hermosas palabras. Honramos la vida de tu hermosa madre Lolita Jiménez y tu tío abuelo José Alfredo Jiménez. Dios preparó esta noche especial para ti", escribió Nadia Yvonne en sus redes sociales.

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