La Academia: Jackie es la sexta expulsada de esta generación.

El sexto concierto de La Academia tuvo grandes sorpresas desde la primera presentación, donde la interpretación de Jackie no le agradó para nada a los críticos, al grado que Lolita Cortés terminó enfrentando a los maestros y a Alexander Acha.

Jackie entrega una pésima interpretación con “La nave del olvido”.

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Por su parte, Rubí sigue sorprendiendo a propios y extraños, pues los críticos y maestros le reconocen la gran entrega que pone en cada una de sus clases, pero lamentablemente sus limitaciones vocales no le permiten seguir avanzando.

Tras su interpretación, Arturo López Gavito le recomendó que, al salir de La Academia, mejor se dedique a otra cosa, pues ella no nació para cantar.

Cuando te fijas una meta tienes que saber los pros y los contras, qué vas a hacer si no lo logras… Hay es lo que yo te sugiero, cuando acabe La Academia, has otra cosa que no sea cantar, porque esto no es lo tuyo

Mientras que Andrés, tuvo una gran noche con su interpretación de Salomé, con la que logró sorprender a los críticos, quienes le aplaudieron su presentación en donde pudo bailar y cantar.

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Jackie no recibió el apoyo del público y es la última expulsada de La Academia

Luego de una mala noche en donde su presentación no tuvo las mejores críticas por parte del panel Ana Bárbara, Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito y los pocos votos del público, ocasionaron que Jackie fuera la sexta eliminada de La Academia.